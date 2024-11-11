https://ria.ru/20241111/lomakina-1983050698.html

Ломакина извинилась за шутку про карельский язык

Ломакина извинилась за шутку про карельский язык - РИА Новости, 11.11.2024

Ломакина извинилась за шутку про карельский язык

Актриса Валерия Ломакина извинилась за неудачную шутку про карельский язык на шоу и заявила, что была и останется патриотом Карелии. РИА Новости, 11.11.2024

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шоубиз

россия

петрозаводск

артур парфенчиков

следственный комитет россии (ск рф)

валерия ломакина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Актриса Валерия Ломакина извинилась за неудачную шутку про карельский язык на шоу и заявила, что была и останется патриотом Карелии. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что готовит обращение в управление СК РФ по региону после оскорбительных шуток, которые позволила себе на одном из федеральных шоу актриса из Петрозаводска Валерия Ломакина, изображавшая карельскую речь. Парфенчиков отметил, что неуместные шутки очень задели жителей Карелии, а также поручил министерству культуры республики провести служебную проверку по факту случившегося. Также он готовит обращение в адрес проекта "Битва за время", чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления. Ломакина сообщила, что приняла участие в комедийном шоу "Битва за время 2", которое выходит в формате "юмор без правил" и рассчитан на определенную аудиторию. Она отметила, что шоу выходит только на платформе ВК. Для нее стало неприятной новостью то, что ролик стал распространяться на более широкую аудиторию. "Поскольку я считаю, что именно в Карелии состоялось мое человеческое, творческое и профессиональное становление, ничего кроме бесконечной благодарности и любви к этому краю я не испытываю! Считаю уже давно себя здесь своей, поэтому всегда и везде, в каких бы федеральных проектах я ни принимала участие, снимаясь в кино или сериалах, участвуя в мюзиклах и телепрограммах, я всегда с гордостью говорю, что я из Карелии и не стараюсь мимикрировать под столичного жителя. Возможно, всё это и позволило мне записать подобный номер", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Актриса пояснила, что ее выступление на шоу было монологом персонажа, которого она создала. "Прежде всего, я хочу объяснить, что это не монолог Леры Ломакиной, а монолог персонажа, которого я создала: экзальтированную, не вполне вменяемую артистку провинциального театра. И все тексты были написаны и озвучены (хочу надеяться, и сыграны) от лица этого персонажа. Я вполне допускаю, что любая шутка может стать триггером, задеть чувства людей, так или иначе связанных с поднятой темой, но это вовсе не говорит о моём пренебрежении ни к этим людям (многие из них - мои друзья и коллеги), ни к их чувствам, и уж тем более я не беру на себя право пренебрежительно высказываться о каком-либо языке или о целом народе!" - сообщила Ломакина. Она отметила, что "высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней "обезбашенной" части молодёжи, да и вообще - людей, утративших связь со своей землёй и культурными традициями". "Я хочу принести свои самые искренние, сердечные извинения всем и каждому, кого это могло хоть как-то задеть, обидеть или оскорбить. Мне очень жаль, что мои действия, за которыми не стоит никакой подоплёки, были истолкованы таким образом… Несмотря ни на что, я была и останусь патриотом Карелии!!!" – заключила Ломакина.

https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html

https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html

https://ria.ru/20230608/malayziya-1876889745.html

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россия, петрозаводск, артур парфенчиков, следственный комитет россии (ск рф), валерия ломакина