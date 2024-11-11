https://ria.ru/20241111/livan-1983191355.html
Израильская авиация нанесла удар по зданию с беженцами в Ливане
Израильская авиация нанесла удар по зданию с беженцами в Ливане - РИА Новости, 11.11.2024
Израильская авиация нанесла удар по зданию с беженцами в Ливане
Израильская авиация нанесла удар по зданию с ливанскими и сирийскими беженцами в поселении Эйн Якуб на севере Ливана, погибли 28 человек, сообщает ливанское... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:08
2024-11-11T21:08
2024-11-11T21:08
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БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по зданию с ливанскими и сирийскими беженцами в поселении Эйн Якуб на севере Ливана, погибли 28 человек, сообщает ливанское национальное агентство NNA. "По предварительным данным, в результате авиаудара по зданию в Эйн Якубе погибли 28 человек", - пишет агентство. Отмечается, что в здании, которое было полностью уничтожено израильской авиацией, проживали семьи беженцев с юга и востока Ливана, а также беженцы из Сирии.
https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html
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в мире, ливан, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильская авиация нанесла удар по зданию с беженцами в Ливане
NNA: при израильском ударе по зданию с ливанскими беженцами погибли 28 человек