В Ливане назвали объем экономических потерь от войны с Израилем
Премьер Микати: Ливан от войны с Израилем потерял пять миллиардов долларов
© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте. Архивное фото
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Экономические потери Ливана от войны с Израилем превысили пять миллиардов долларов, сообщил премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати во время открытия арабо-исламского саммита в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа и Ливане.
"Экономические последствия этой военной эскалации увеличивают масштаб трагедии, поскольку, по последним оценкам Всемирного банка, ущерб Ливана и материальные потери на сегодняшний день оцениваются в 8,5 миллиардов долларов, из которых 3,4 миллиарда Ливан потерял в результате полного или частичного разрушения ста тысяч домов, и 5,1 миллиарда - экономические потери, включая образование, здравоохранение, сельское хозяйство, окружающую среду и другие сектора", - сказал Микати.
По его словам, ни одна страна не может вынести бремя таких огромных разрушений в одиночку, не говоря уже о Ливане, который вот уже пять лет сталкивается с ухудшающимся и беспрецедентным экономическим и финансовым кризисом.
В связи с этим Микати призвал страны-спонсоры "поддержать ливанское государство, конституционные, суверенные и финансовые институты и продолжать направлять срочную и неотложную гуманитарную, продовольственную и медицинскую помощь".
"Мы находимся в процессе создания финансового фонда, который будет содержаться за счет взносов братских и дружественных стран под контролем ООН при условии, что расходы на восстановление будут подлежать надежному международному контролю", - добавил Микати.