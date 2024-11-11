https://ria.ru/20241111/lima-1983201896.html
Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме
Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме - РИА Новости, 11.11.2024
Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме
Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме на высоком уровне, сообщил журналистам глава МИД Перу Эльмер Счиалер. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T23:55
2024-11-11T23:55
2024-11-11T23:55
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ЛИМА, 11 ноя - РИА Новости. Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме на высоком уровне, сообщил журналистам глава МИД Перу Эльмер Счиалер. "Будут присутствовать абсолютно все. Вместе с Перу это 16 глав государств, премьер-министров. Пять стран подтвердили свое участие на очень высоком уровне", - сказал он журналистам. Мероприятия в рамках недели лидеров экономик АТЭС стартовали в Перу 10 ноября. Основные встречи с участием глав экономик объединения намечены на 14-16 ноября. В качестве главных тем для обсуждения председателем в АТЭС выбрано содействие инклюзивному росту и устойчивому развитию. Приоритетами для Перу являются торговля и инвестиции, инновации и цифровизация, содействие энергетическому переходу, декарбонизации экономической деятельности и повышению продовольственной безопасности. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме возглавит вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20241108/otnosheniya-1982589584.html
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перу, лима (город), алексей оверчук, саммит атэс в лиме, в мире, атэс
Перу, Лима (город), Алексей Оверчук, Саммит АТЭС в Лиме, В мире, АТЭС
Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме
МИД Перу: все лидеры экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме
ЛИМА, 11 ноя - РИА Новости. Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме на высоком уровне, сообщил журналистам глава МИД Перу Эльмер Счиалер.
"Будут присутствовать абсолютно все. Вместе с Перу это 16 глав государств, премьер-министров. Пять стран подтвердили свое участие на очень высоком уровне", - сказал он журналистам.
Мероприятия в рамках недели лидеров экономик АТЭС стартовали в Перу 10 ноября. Основные встречи с участием глав экономик объединения намечены на 14-16 ноября.
В качестве главных тем для обсуждения председателем в АТЭС выбрано содействие инклюзивному росту и устойчивому развитию.
Приоритетами для Перу являются торговля и инвестиции, инновации и цифровизация, содействие энергетическому переходу, декарбонизации экономической деятельности и повышению продовольственной безопасности.
Российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме возглавит вице-премьер Алексей Оверчук
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