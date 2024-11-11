ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам
ЛДПР направила правительству пакет законопроектов об аренде жилья мигрантам
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила правительству РФ пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жильё мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил - штраф! Не платишь собственнику - расторжение договора и выселение", - написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что в приёмную ЛДПР поступает большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья, подчеркнув, что "только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья".
По мнению лидера партии ЛДПР, наказание должно быть как для мигрантов-нарушителей, так и для арендодателей, если те способствуют появлению "резиновых квартир".
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в ГД законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований для проживания в стране, например, гражданства РФ.