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ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам - РИА Новости, 11.11.2024
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02:08 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html
ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам
ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам - РИА Новости, 11.11.2024
ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам
ЛДПР направила правительству РФ пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жильё мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:08
2024-11-11T02:08
общество
жилье
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила правительству РФ пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жильё мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил - штраф! Не платишь собственнику - расторжение договора и выселение", - написал он в своём Telegram-канале. Слуцкий отметил, что в приёмную ЛДПР поступает большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья, подчеркнув, что "только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья". По мнению лидера партии ЛДПР, наказание должно быть как для мигрантов-нарушителей, так и для арендодателей, если те способствуют появлению "резиновых квартир". Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в ГД законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований для проживания в стране, например, гражданства РФ.
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общество, жилье, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам

ЛДПР направила правительству пакет законопроектов об аренде жилья мигрантам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила правительству РФ пакет законопроектов, обязывающих предоставлять жильё мигрантам только по договору и устанавливающих максимальный срок аренды в один год, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил - штраф! Не платишь собственнику - расторжение договора и выселение", - написал он в своём Telegram-канале.
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Слуцкий отметил, что в приёмную ЛДПР поступает большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья, подчеркнув, что "только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья".
По мнению лидера партии ЛДПР, наказание должно быть как для мигрантов-нарушителей, так и для арендодателей, если те способствуют появлению "резиновых квартир".
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в ГД законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований для проживания в стране, например, гражданства РФ.
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ОбществоЖильеРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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