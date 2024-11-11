https://ria.ru/20241111/layner-1982997524.html

Россияне с лайнера Spectrum of the Seas добрались до аэропорта Шанхая

Россияне с лайнера Spectrum of the Seas добрались до аэропорта Шанхая - РИА Новости, 11.11.2024

Россияне с лайнера Spectrum of the Seas добрались до аэропорта Шанхая

Группа россиян, ранее прибывшая в Шанхай на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который на несколько дней задержался в Японии по техническим причинам, в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:31

2024-11-11T07:31

2024-11-11T08:15

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ШАНХАЙ (Китай), 11 ноя - РИА Новости. Группа россиян, ранее прибывшая в Шанхай на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который на несколько дней задержался в Японии по техническим причинам, в понедельник успешно добралась до аэропорта, откуда россияне вылетят в Россию, сообщила РИА Новости одна из бывших пассажирок судна. Лайнер прибыл в международный круизный порт Усун, расположенный в шанхайском районе Баошань, в понедельник ранним утром по местному времени. После прибытия в город часть российских граждан отправилась в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда в 11.45 (05.45 мск) путешественники вылетят рейсом "Аэрофлота" до Москвы, или рейсом в 11.40 (05.40 мск) авиакомпании China Eastern Airlines. Еще часть туристов вылетит рейсами в другие дни, для них, как сообщила ранее агентству одна из пассажирок, туроператор забронировал отель. В 8.00 (3.00 мск) первая группа российских туристов, вылетающих из Шанхая в понедельник, начала выходить с судна. Как рассказали РИА Новости пассажиры на месте, из порта они сразу отправятся в аэропорт. Некоторые из них тогда высказали опасения не успеть на рейсы в 11.40 и 11.45. По их словам, большая часть российских туристов вылетит в Россию 12 ноября. "Все идеально. Вышли из порта в 08.15, в 9.40 были в аэропорту, сейчас уже на посадке", - рассказала агентству одна из бывших пассажирок лайнера, которая в 11.45 (06.45 мск) вылетает в Москву из аэропорта Пудун. По ее словам, пассажиры, вылетающие в 11.40 (06.40 мск) также должны были успеть в аэропорт вовремя. В генеральном консульстве РФ в Шанхае сообщили РИА Новости, что ранее дипмиссия обсудила ситуацию с лайнером с городскими властями. "Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят", — сообщили агентству в генеральном консульстве. В дипмиссии отметили, что, согласно информации китайской стороны, у прибывших в Шанхай россиян есть действующие транзитные визы, поэтому "проблем с миграционными властями они тоже особо не предвидят". Как отметили в генконсульстве, по их сведениям, компания-организатор круиза также готова к решению всех вопросов по дальнейшему передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай. Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находились 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама ранее сообщил РИА Новости, что Spectrum of the Seas, застрявший в порту Иокогамы из-за поломки, покинул гавань в 11.00 в пятницу. Круизный лайнер Spectrum of the Seas ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.

https://ria.ru/20241111/layner-1982985378.html

https://ria.ru/20241108/layner-1982594163.html

https://ria.ru/20241107/posolstvo-1982409463.html

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Первая группа российских туристов сошла с лайнера Spectrum of the Seas Первая группа российских туристов сошла с лайнера Spectrum of the Seas, который с задержкой прибыл в Шанхай из Японии. Из международного круизного порта Усун россияне отправятся в аэропорт, откуда должны вылететь в Россию. Однако, как рассказали РИА Новости пассажиры, большая часть туристов вылетит в Россию только 12 ноября. 2024-11-11T07:31 true PT0M16S

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кипр, иокогама, шанхай, в мире, путешествия