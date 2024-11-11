https://ria.ru/20241111/layner-1982985378.html

Лайнер Spectrum of the Seas с российскими туристами прибыл в Шанхай

Лайнер Spectrum of the Seas с российскими туристами прибыл в Шанхай - РИА Новости, 11.11.2024

Лайнер Spectrum of the Seas с российскими туристами прибыл в Шанхай

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с российскими пассажирами на борту, ранее застрявший в Японии по техническим причинам на несколько дней, в понедельник... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:28

2024-11-11T02:28

2024-11-11T04:06

туризм

шанхай

в мире

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ШАНХАЙ (Китай), 11 ноя - РИА Новости. Круизный лайнер Spectrum of the Seas с российскими пассажирами на борту, ранее застрявший в Японии по техническим причинам на несколько дней, в понедельник прибыл в Шанхай, передает корреспондент РИА Новости. Лайнер прибыл в международный круизный порт Усун, расположенный в шанхайском районе Баошань, в понедельник ранним утром по местному времени. Как рассказала РИА Новости одна из пассажирок лайнера по имени Евгения, часть россиян после прибытия в город отправятся в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда в 11.45 (05.45 мск) вылетят рейсом "Аэрофлота" до Москвы, или рейсом в 11.40 (05.40 мск) авиакомпании China Eastern Airlines. Еще часть туристов вылетит рейсами в другие дни, для них туроператор забронировал отель. В 8.00 (3.00 мск) первая группа российских туристов, вылетающих из Шанхая в понедельник, начала выходить с судна. Как рассказали РИА Новости пассажиры на месте, из порта они сразу отправятся в аэропорт. Некоторые из них высказали опасения в отношении возможности не успеть на рейсы в 11.40 и 11.45. По их словам, большая часть российских туристов вылетит в Россию 12-го ноября.В генеральном консульстве РФ в Шанхае сообщили РИА Новости, что ранее дипмиссия обсудила ситуацию с лайнером с городским властями В 8.00 (3.00 мск) первая группа российских туристов, вылетающих из Шанхая в понедельник, начала выходить с судна. Как рассказали РИА Новости пассажиры на месте, из порта они сразу отправятся в аэропорт. Некоторые из них высказали опасения в отношении возможности не успеть на рейсы в 11.40 и 11.45. По их словам, большая часть российских туристов вылетит в Россию 12-го ноября."Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят", — сообщили агентству в генеральном консульстве. В дипмиссии отметили, что, согласно информации китайской стороны, у прибывших в Шанхай россиян есть действующие транзитные визы, поэтому "проблем с миграционными властями они тоже особо не предвидят". Как отметили в генконсульстве, по их сведениям, компания-организатор круиза также готова к решению всех вопросов по дальнейшему передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай. Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находились 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз. Сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама ранее сообщил РИА Новости, что Spectrum of the Seas, застрявший в порту Иокогамы из-за поломки, покинул гавань в 11 часов утра в пятницу. Круизный лайнер Spectrum of the Seas ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.

https://ria.ru/20241108/layner-1982594163.html

https://ria.ru/20241107/posolstvo-1982409463.html

https://ria.ru/20241110/layner-1982936281.html

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