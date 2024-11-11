https://ria.ru/20241111/lavrov-1983006693.html

Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией

Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.11.2024

Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией

Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте рассказал в интервью РИА Новости, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гвинейскую инициативу "Симанду... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:15

2024-11-11T09:15

2024-11-11T09:15

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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте рассказал в интервью РИА Новости, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гвинейскую инициативу "Симанду 2040", которая определяет основные направления развития страны, в том числе по сотрудничеству с Россией и другими партнерами. "Сначала я представил ему новый проект, программу президента Гвинейской Республики, его превосходительства генерала армии Мамади Думбуя, его видение, которое он воплотил в программе "Симанду 2040"… Мы нуждаемся во всех, в том числе и в россиянах, тем более, русские всегда сотрудничали с нами. Я представил ему проект, он поприветствовал его. Но мы не говорили об Украине", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что Гвинея - одна из богатейших с точки зрения обеспеченности ресурсами стран Африки. "Она обладает крупнейшим в мире месторождением железа, вторым по величине запасом бокситов в мире. Президент разработал концепцию использования этих ресурсов, чтобы их обратить во благо для народа Гвинеи", - подчеркнул глава МИД страны. По его совам, Конакри и Москва ранее уже подписали некоторые документы, в том числе во время визита Лаврова в Гвинею. "Так что на этот раз нам это не нужно… Как вам должно быть известно, Гвинея - одна из первых африканских стран, которая наладила братское сотрудничество с Советским Союзом тогда. Поэтому мы должны укреплять это сотрудничество", - заключил Куяте. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241111/indiya-1983000436.html

https://ria.ru/20241111/gvineya-1983004539.html

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в мире, гвинея, россия, африка, сергей лавров, форум "россия — африка"