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Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
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09:15 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/lavrov-1983006693.html
Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией
Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией
Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте рассказал в интервью РИА Новости, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гвинейскую инициативу "Симанду... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:15
2024-11-11T09:15
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте рассказал в интервью РИА Новости, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гвинейскую инициативу "Симанду 2040", которая определяет основные направления развития страны, в том числе по сотрудничеству с Россией и другими партнерами. "Сначала я представил ему новый проект, программу президента Гвинейской Республики, его превосходительства генерала армии Мамади Думбуя, его видение, которое он воплотил в программе "Симанду 2040"… Мы нуждаемся во всех, в том числе и в россиянах, тем более, русские всегда сотрудничали с нами. Я представил ему проект, он поприветствовал его. Но мы не говорили об Украине", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". Он отметил, что Гвинея - одна из богатейших с точки зрения обеспеченности ресурсами стран Африки. "Она обладает крупнейшим в мире месторождением железа, вторым по величине запасом бокситов в мире. Президент разработал концепцию использования этих ресурсов, чтобы их обратить во благо для народа Гвинеи", - подчеркнул глава МИД страны. По его совам, Конакри и Москва ранее уже подписали некоторые документы, в том числе во время визита Лаврова в Гвинею. "Так что на этот раз нам это не нужно… Как вам должно быть известно, Гвинея - одна из первых африканских стран, которая наладила братское сотрудничество с Советским Союзом тогда. Поэтому мы должны укреплять это сотрудничество", - заключил Куяте. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241111/indiya-1983000436.html
https://ria.ru/20241111/gvineya-1983004539.html
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в мире, гвинея, россия, африка, сергей лавров, форум "россия — африка"
В мире, Гвинея, Россия, Африка, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка"
Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи вопросы сотрудничества с Россией

Лавров обсудил с главой МИД Гвинеи инициативу "Симанду 2040"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте рассказал в интервью РИА Новости, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым гвинейскую инициативу "Симанду 2040", которая определяет основные направления развития страны, в том числе по сотрудничеству с Россией и другими партнерами.
"Сначала я представил ему новый проект, программу президента Гвинейской Республики, его превосходительства генерала армии Мамади Думбуя, его видение, которое он воплотил в программе "Симанду 2040"… Мы нуждаемся во всех, в том числе и в россиянах, тем более, русские всегда сотрудничали с нами. Я представил ему проект, он поприветствовал его. Но мы не говорили об Украине", - рассказал Куяте агентству "на полях" первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
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Он отметил, что Гвинея - одна из богатейших с точки зрения обеспеченности ресурсами стран Африки.
"Она обладает крупнейшим в мире месторождением железа, вторым по величине запасом бокситов в мире. Президент разработал концепцию использования этих ресурсов, чтобы их обратить во благо для народа Гвинеи", - подчеркнул глава МИД страны.
По его совам, Конакри и Москва ранее уже подписали некоторые документы, в том числе во время визита Лаврова в Гвинею.
"Так что на этот раз нам это не нужно… Как вам должно быть известно, Гвинея - одна из первых африканских стран, которая наладила братское сотрудничество с Советским Союзом тогда. Поэтому мы должны укреплять это сотрудничество", - заключил Куяте.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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В миреГвинеяРоссияАфрикаСергей ЛавровФорум "Россия — Африка"
 
 
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