https://ria.ru/20241111/lag-1983189877.html

ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН

ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН - РИА Новости, 11.11.2024

ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН

Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде договорились предпринять меры для заморозки членства Израиля в ООН, сообщил на... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T20:54

2024-11-11T20:54

2024-11-11T20:54

в мире

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саудовская аравия

ливан

ахмед абуль гейт

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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде договорились предпринять меры для заморозки членства Израиля в ООН, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. "Самый быстрый способ защитить палестинцев - это решения СБ ООН. В документе, принятом по итогам саммита, который содержит 36 пунктов, содержится пункт о совместных действиях арабских и мусульманских стран, чтобы добиться заморозки членства Израиля в ООН, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за это решение", - сказал Абуль Гейт. В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй арабо-исламский саммит по ситуации в секторе Газа и Ливане, в котором приняли участие лидеры и представители 50 стран.

https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html

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в мире, израиль, саудовская аравия, ливан, ахмед абуль гейт, оон, лига арабских государств, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, эр-рияд (город)