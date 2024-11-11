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ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН - РИА Новости, 11.11.2024
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20:54 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/lag-1983189877.html
ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН
ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН - РИА Новости, 11.11.2024
ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН
Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде договорились предпринять меры для заморозки членства Израиля в ООН, сообщил на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T20:54
2024-11-11T20:54
в мире
израиль
саудовская аравия
ливан
ахмед абуль гейт
оон
лига арабских государств
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде договорились предпринять меры для заморозки членства Израиля в ООН, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. "Самый быстрый способ защитить палестинцев - это решения СБ ООН. В документе, принятом по итогам саммита, который содержит 36 пунктов, содержится пункт о совместных действиях арабских и мусульманских стран, чтобы добиться заморозки членства Израиля в ООН, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за это решение", - сказал Абуль Гейт. В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй арабо-исламский саммит по ситуации в секторе Газа и Ливане, в котором приняли участие лидеры и представители 50 стран.
https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, ливан, ахмед абуль гейт, оон, лига арабских государств, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, эр-рияд (город)
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Ливан, Ахмед Абуль Гейт, ООН, Лига арабских государств, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Эр-Рияд (город)
ЛАГ примет меры для заморозки членства Израиля в ООН

На саммите в Эр-Рияде ЛАГ договорились о заморозке членства Израиля в ООН

© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств. Архивное фото
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ДОХА, 11 ноя - РИА Новости. Участники второго внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде договорились предпринять меры для заморозки членства Израиля в ООН, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
"Самый быстрый способ защитить палестинцев - это решения СБ ООН. В документе, принятом по итогам саммита, который содержит 36 пунктов, содержится пункт о совместных действиях арабских и мусульманских стран, чтобы добиться заморозки членства Израиля в ООН, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за это решение", - сказал Абуль Гейт.
В понедельник в Саудовской Аравии прошел второй арабо-исламский саммит по ситуации в секторе Газа и Ливане, в котором приняли участие лидеры и представители 50 стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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В миреИзраильСаудовская АравияЛиванАхмед Абуль ГейтООНЛига арабских государствОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Эр-Рияд (город)
 
 
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