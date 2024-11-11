https://ria.ru/20241111/kuzminov-1983033189.html

СМИ: перебежчика Кузьминова похоронили на юге Испании

СМИ: перебежчика Кузьминова похоронили на юге Испании - РИА Новости, 11.11.2024

СМИ: перебежчика Кузьминова похоронили на юге Испании

Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, которого в феврале убили в испанском городе Вильяхойоса, похоронено в безымянной могиле на юге Испании, сообщает... РИА Новости, 11.11.2024

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, которого в феврале убили в испанском городе Вильяхойоса, похоронено в безымянной могиле на юге Испании, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники. "Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании", - сообщает телеканал. Как отмечается, летом в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен мужчина, похожий на Кузьминова, на авиашоу. Согласно данным телеканала, это, вероятно, был специально замаскированный служащий украинской разведки. В сообщении сказано, что украинцы проводили кампанию по дезинформации с целью заставить мир думать, что Кузьминов якобы выжил при попытке покушения и по-прежнему работает на Украину. Согласно телеканалу, расследованием убийства Кузьминова теперь занимается гражданская гвардия Испании. Отмечается, что в отношении дела действует запрет на разглашение, и ни один из полдюжины местных и федеральных испанских чиновников, к которым обратился телеканал, не стал давать ему интервью по поводу его убийства.СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240524/piskarev-1948105947.html

https://ria.ru/20240331/kuzminov-1936965186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, курск, максим кузьминов, telegram, ми-8 амтш