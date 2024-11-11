https://ria.ru/20241111/kreml-1983044640.html

Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа

Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп пока не созванивались, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:01

2024-11-11T12:01

2024-11-11T12:27

владимир путин

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп пока не созванивались, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что выигравший президентские выборы в США Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. Утверждалось, что республиканец призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. WP также отмечала, что Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.Кроме того, на уточняющий вопрос журналистов, не было ли телефонного разговора Путина и Трампа на прошлой неделе, Песков также ответил отрицательно.Он добавил, что пока нет никаких конкретных планов по контактам российского лидера и победившего на выборах республиканца.Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. В свою очередь, Песков отмечал, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует смотреть, как дальше будут развиваться события.

https://ria.ru/20241111/tramp-1983043679.html

https://ria.ru/20241111/putin-1983047824.html

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владимир путин