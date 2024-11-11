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Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
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12:01 11.11.2024 (обновлено: 12:27 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kreml-1983044640.html
Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа
Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп пока не созванивались, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:01
2024-11-11T12:27
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп пока не созванивались, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что выигравший президентские выборы в США Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. Утверждалось, что республиканец призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. WP также отмечала, что Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.Кроме того, на уточняющий вопрос журналистов, не было ли телефонного разговора Путина и Трампа на прошлой неделе, Песков также ответил отрицательно.Он добавил, что пока нет никаких конкретных планов по контактам российского лидера и победившего на выборах республиканца.Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. В свою очередь, Песков отмечал, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует смотреть, как дальше будут развиваться события.
https://ria.ru/20241111/tramp-1983043679.html
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владимир путин
Владимир Путин
Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа

Песков назвал информацию о разговоре Путина и Трампа ложной

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и победивший на выборах в США Дональд Трамп пока не созванивались, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
СМИ: Трамп может использовать Илона Маска для давления на Зеленского
Вчера, 11:58
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что выигравший президентские выборы в США Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным. Утверждалось, что республиканец призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. WP также отмечала, что Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.
Кроме того, на уточняющий вопрос журналистов, не было ли телефонного разговора Путина и Трампа на прошлой неделе, Песков также ответил отрицательно.
Он добавил, что пока нет никаких конкретных планов по контактам российского лидера и победившего на выборах республиканца.
Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что не имеет ничего против возобновления контактов и не считает зазорным позвонить Трампу. В свою очередь, Песков отмечал, что теоретически российский лидер может сам связаться с новоизбранным президентом США, но следует смотреть, как дальше будут развиваться события.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путин открыт для контактов со всеми, заявил Песков
Вчера, 12:06
 
Владимир Путин
 
 
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