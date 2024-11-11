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Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России - РИА Новости, 11.11.2024
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Наука
 
02:34 11.11.2024 (обновлено: 09:16 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kovalchuk-1982985554.html
Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России
Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России - РИА Новости, 11.11.2024
Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России
Реализация разработок в области гиперзвуковых технологий показывает огромный потенциал российской науки, заявил в интервью РИА Новости президент Национального... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:34
2024-11-11T09:16
технологии
михаил ковальчук
курчатовский институт
наука
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Реализация разработок в области гиперзвуковых технологий показывает огромный потенциал российской науки, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. &quot;Мы практически всюду, где были сильны, так и остаемся, тут ничего не изменилось. Просто некоторые наработки оставались невостребованными много лет и нуждаются в некоей реновации. Но то, что потенциал огромен, показывает, например, то, что мы за короткий срок по инициативе президента сделали гиперзвук, которого нет ни у кого в мире, и на Западе нас догнать в этом пока не могут&quot;, — сказал он.По словам Ковальчука, технологическое могущество государства "выросло из атомного проекта", а страна состоялась как технологическая сверхдержава только после его реализации.Он отметил, что СССР пришлось догонять США при создании атомной бомбы, но дальше Советский Союз всегда был первым."Первая водородная бомба — 1953 год, первая атомная электростанция — 1954 год, первый атомный ледокол — 1959 год. А также ядерная медицина, исследовательские ядерные реакторы у нас были одними из лучших в мире", — напомнил Ковальчук. Полностью текст интервью читайте в 10:00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20241110/osvoenie-1982896696.html
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технологии, михаил ковальчук, курчатовский институт
Технологии, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Наука
Ковальчук назвал гиперзвук доказательством потенциала науки России

Ковальчук: в России реализованы разработки в области гиперзвуковых технологий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНациональный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Реализация разработок в области гиперзвуковых технологий показывает огромный потенциал российской науки, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
«

"Мы практически всюду, где были сильны, так и остаемся, тут ничего не изменилось. Просто некоторые наработки оставались невостребованными много лет и нуждаются в некоей реновации. Но то, что потенциал огромен, показывает, например, то, что мы за короткий срок по инициативе президента сделали гиперзвук, которого нет ни у кого в мире, и на Западе нас догнать в этом пока не могут", — сказал он.

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По словам Ковальчука, технологическое могущество государства "выросло из атомного проекта", а страна состоялась как технологическая сверхдержава только после его реализации.
Он отметил, что СССР пришлось догонять США при создании атомной бомбы, но дальше Советский Союз всегда был первым.
"Первая водородная бомба — 1953 год, первая атомная электростанция — 1954 год, первый атомный ледокол — 1959 год. А также ядерная медицина, исследовательские ядерные реакторы у нас были одними из лучших в мире", — напомнил Ковальчук.
Полностью текст интервью читайте в 10:00 на сайте ria.ru.
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