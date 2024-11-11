https://ria.ru/20241111/kosmos-1983138314.html

Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу

Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу - РИА Новости, 11.11.2024

Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу

Министры иностранных дел России и африканских государств призвали те страны Африки, которые не стали участниками договора ООН по космосу, ратифицировать или... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:53

2024-11-11T16:53

2024-11-11T16:53

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и африканских государств призвали те страны Африки, которые не стали участниками договора ООН по космосу, ратифицировать или присоединиться к нему, говорится в заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях. "Призываем государства Африки, которые еще не стали участниками Договора ООН по космосу 1967 года, рассмотреть вопрос о его ратификации или присоединении к нему, предлагаем государствам Африки, которые еще не являются членами Комитета ООН по космосу, рассмотреть возможность о вхождении в его состав для активного участия в конструктивном диалоге между космическими державами и развивающимися странами, заинтересованными в соблюдении гарантий использования космического пространства исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" прошла 9-10 ноября на федеральной территории Сириус.

https://ria.ru/20241110/afrika-1982904542.html

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Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, африка, россия, оон