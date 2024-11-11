https://ria.ru/20241111/kosmos-1983138314.html
Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу
Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу - РИА Новости, 11.11.2024
Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу
Министры иностранных дел России и африканских государств призвали те страны Африки, которые не стали участниками договора ООН по космосу, ратифицировать или... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:53
2024-11-11T16:53
2024-11-11T16:53
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и африканских государств призвали те страны Африки, которые не стали участниками договора ООН по космосу, ратифицировать или присоединиться к нему, говорится в заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях. "Призываем государства Африки, которые еще не стали участниками Договора ООН по космосу 1967 года, рассмотреть вопрос о его ратификации или присоединении к нему, предлагаем государствам Африки, которые еще не являются членами Комитета ООН по космосу, рассмотреть возможность о вхождении в его состав для активного участия в конструктивном диалоге между космическими державами и развивающимися странами, заинтересованными в соблюдении гарантий использования космического пространства исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" прошла 9-10 ноября на федеральной территории Сириус.
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РИА Новости
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в мире, космос - риа наука, африка, россия, оон
В мире, Космос - РИА Наука, Африка, Россия, ООН
Главы МИД Африки призвали континент присоединиться к договору по космосу
Россия и Африка призвали континент ратифицировать договор ООН по космосу
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и африканских государств призвали те страны Африки, которые не стали участниками договора ООН по космосу, ратифицировать или присоединиться к нему, говорится в заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства "Россия-Африка" по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях.
"Призываем государства Африки, которые еще не стали участниками Договора ООН по космосу 1967 года, рассмотреть вопрос о его ратификации или присоединении к нему, предлагаем государствам Африки, которые еще не являются членами Комитета ООН по космосу, рассмотреть возможность о вхождении в его состав для активного участия в конструктивном диалоге между космическими державами и развивающимися странами, заинтересованными в соблюдении гарантий использования космического пространства исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" прошла 9-10 ноября на федеральной территории Сириус.