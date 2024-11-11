https://ria.ru/20241111/kosatki-1983001180.html

Три спасенные из "китовой тюрьмы" косатки прижились в новых семьях

Три спасенные из "китовой тюрьмы" косатки прижились в новых семьях - РИА Новости, 11.11.2024

Три спасенные из "китовой тюрьмы" косатки прижились в новых семьях

Ученые установили, что как минимум три из 10 косаток, которых в 2019 году спасли из "китовой тюрьмы" в Приморье, выжили и прижились в новых семьях, это... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:19

2024-11-11T08:19

2024-11-11T08:19

охотское море

китай

японское море

владимир путин

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя – РИА Новости. Ученые установили, что как минимум три из 10 косаток, которых в 2019 году спасли из "китовой тюрьмы" в Приморье, выжили и прижились в новых семьях, это доказывает, что их возвращение из неволи на свободу возможно, сообщил РИА Новости представитель коалиции "Свободу косаткам и белухам". В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух , позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных. Собеседник рассказал, что биолог и член коалиции "Свободу косаткам и белухам" Екатерина Джикия использовала многолетние данные собственных встреч косаток и обработала большой объем публикаций в соцсетях о встречах косаток на Дальнем Востоке. "Полученные результаты свидетельствуют, что как минимум три из 10 косаток, выпущенных обратно в Охотское море в 2019 году, смогли выжить в океане и успешно присоединиться к другим семьям. Чаще всего на свободе видели самку по имени Зина. Ее выпустили 16 июля 2019 года, а 20 августа примерно в 250 километрах от места выпуска ее встретил биолог и член коалиции Григорий Цидулко", - сказал собеседник. По его словам, Зина была в составе семьи из пяти косаток, а на плавнике у нее заметили уже наполовину оторвавшуюся спутниковую метку. Зина активно участвовала в охоте и дележке добычи, значит, что ее полностью приняли в семью. Второй раз эту косатку встретили 5 сентября 2019 года ученые из экспедиции ВНИРО. В районе Шантарских островов 9 и 16 августа этого года встречи с Зиной зафиксировали на фото и видео сотрудники туристической компании, она также была в составе семьи. "Двух других выпущенных из Китовой тюрьмы косаток встретили 8 октября 2023 года на юге Приморья, у порта Находка. Тогда очевидцы с берега сняли группу из восьми косаток, в составе которой были две молодые особи с характерными шрамами на плавниках после отрыва меток. По фотографиям ученым удалось однозначно определить, что одна из них – Васильевна, освобожденная из Китовой тюрьмы 27 июня 2019 года. Второй "помеченной" косаткой вероятнее всего является самец по имени Леха, выпущенный вместе с Васильевной", - отметил собеседник. Он уточнил, что обе косатки однозначно были выпущены из "китовой тюрьмы", поскольку других столь молодых особей со шрамами от спутниковых меток в Охотском море быть не может. При этом фиксация только трех из 10 спасенных косаток не означает, что остальные семь погибли: редко кому удается при встрече с этими животными получить достаточный фото-видеоматериал, который помог бы идентифицировать конкретных особей. "Наши исследования показывают, что косатки обладают значительно большим адаптационным потенциалом, чем было принято считать. Это доказывает, что их возвращение из неволи на свободу возможно", - привели в коалиции слова Джикии. Сейчас вылов косаток в российских водах фактически запрещен. На данный момент в России в неволе остается лишь одна косатка – Ная, которая содержится в Москвариуме. Члены коалиции предлагают провести реабилитацию и выпуск Наи в дикую природу.

https://ria.ru/20241002/kamchatka-1975870111.html

https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

https://ria.ru/20240726/ispanija-1962259130.html

охотское море

китай

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

охотское море, китай, японское море, владимир путин, общество