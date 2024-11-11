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Российские и индонезийские корабли провели учения в Яванском море - РИА Новости, 11.11.2024
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05:06 11.11.2024 (обновлено: 09:38 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/korabli-1982991750.html
Российские и индонезийские корабли провели учения в Яванском море
Российские и индонезийские корабли провели учения в Яванском море - РИА Новости, 11.11.2024
Российские и индонезийские корабли провели учения в Яванском море
Российские и индонезийские корабли провели в Яванском море совместные учения по освобождению захваченного "террористами" судна и противодействию безэкипажным... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:06
2024-11-11T09:38
космос - риа наука
яванское море
индонезия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские и индонезийские корабли провели в Яванском море совместные учения по освобождению захваченного "террористами" судна и противодействию безэкипажным катерам, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В Яванском море состоялось первое совместное военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024", — уточнили в материале. В первый день экипажи совместного отряда кораблей провели маневрирование и тренировку по связи, а также отработали досмотр подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного "террористами" судна. Во второй день прошли тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбой из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также тренировки по спасению на море. Для отработки совместных задач задействовали палубные вертолеты. От российской стороны в учении участвовали корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга", от индонезийской — фрегат "И Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо". Отряд кораблей Тихоокеанского флота, принявший участие в учениях, продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе по плану дальнего похода.
https://ria.ru/20241103/korabli-1981670635.html
https://ria.ru/20241106/putin-1982204322.html
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космос - риа наука, яванское море, индонезия, вмф рф
Космос - РИА Наука, Яванское море, Индонезия, ВМФ РФ
Российские и индонезийские корабли провели учения в Яванском море

Российские и индонезийские корабли провели совместные учения в Яванском море

© Минобороны РоссииРоссийские и индонезийские корабли во время совместных военно-морских учений, Яванское море. Кадр видео
Российские и индонезийские корабли во время совместных военно-морских учений, Яванское море. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Минобороны России
Российские и индонезийские корабли во время совместных военно-морских учений, Яванское море. Кадр видео
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские и индонезийские корабли провели в Яванском море совместные учения по освобождению захваченного "террористами" судна и противодействию безэкипажным катерам, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В Яванском море состоялось первое совместное военно-морское учение кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии "Орруда-2024", — уточнили в материале.
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В первый день экипажи совместного отряда кораблей провели маневрирование и тренировку по связи, а также отработали досмотр подозрительных судов, блокирование и освобождение выявленного условно захваченного "террористами" судна.
Во второй день прошли тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбой из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия, а также тренировки по спасению на море. Для отработки совместных задач задействовали палубные вертолеты.
От российской стороны в учении участвовали корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга", от индонезийской — фрегат "И Густи Нгурах Рай" и корвет "Франц Каисиепо".
Отряд кораблей Тихоокеанского флота, принявший участие в учениях, продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе по плану дальнего похода.
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Космос - РИА НаукаЯванское мореИндонезияВМФ РФ
 
 
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