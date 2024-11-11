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В Китае автомобиль врезался в толпу людей - РИА Новости, 11.11.2024
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18:23 11.11.2024 (обновлено: 18:43 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kitay-1983164835.html
В Китае автомобиль врезался в толпу людей
В Китае автомобиль врезался в толпу людей - РИА Новости, 11.11.2024
В Китае автомобиль врезался в толпу людей
Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун, сообщило управление общественной безопасности района Сянчжоу. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:23
2024-11-11T18:43
в мире
чжухай
гуандун
китай
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ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун, сообщило управление общественной безопасности района Сянчжоу. &quot;Одиннадцатого ноября около 19:48 по местному времени (14:48 мск) автомобиль сбил многочисленных пешеходов в спортивном центре района Сянчжоу города Чжухай, а затем скрылся&quot;, — заявили в ведомстве.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, им удалось задержать 62-летнего водителя по фамилии Фань. Мужчина находится под стражей, его мотивы неизвестны.Пострадавших госпитализировали, информация о погибших из официальных источников пока не поступала. По данным СМИ, с места происшествия госпитализировали более 20 человек.Полиция ведет расследование.
https://ria.ru/20241102/mchs-1981593603.html
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в мире, чжухай, гуандун, китай
В мире, Чжухай, Гуандун, Китай
В Китае автомобиль врезался в толпу людей

В китайском городе Чжухай автомобиль врезался в толпу людей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКитай
Китай - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун, сообщило управление общественной безопасности района Сянчжоу.
«

"Одиннадцатого ноября около 19:48 по местному времени (14:48 мск) автомобиль сбил многочисленных пешеходов в спортивном центре района Сянчжоу города Чжухай, а затем скрылся", — заявили в ведомстве.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, им удалось задержать 62-летнего водителя по фамилии Фань. Мужчина находится под стражей, его мотивы неизвестны.
Пострадавших госпитализировали, информация о погибших из официальных источников пока не поступала. По данным СМИ, с места происшествия госпитализировали более 20 человек.
Полиция ведет расследование.
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