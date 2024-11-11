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Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China - РИА Новости, 11.11.2024
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15:16 11.11.2024 (обновлено: 16:06 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/kitaj-1983104176.html
Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China
Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China - РИА Новости, 11.11.2024
Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China
Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China, они на самолётах Су-35С и Су-30СМ покажут... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:16
2024-11-11T16:06
безопасность
россия
китай
русские витязи
су-35с
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China, они на самолётах Су-35С и Су-30СМ покажут различные фигуры, в том числе некоторые - впервые в составе шести самолётов Су-35С, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские экипажи уже провели квалификационные полеты и воздушные тренировки. На выставке они продемонстрируют летно-технические возможности российских сверхманевренных истребителей. "Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. А также покажут зрителям такие фигуры, как групповая "петля Нестерова", косая петля в плотной "Пирамиде", двойной боевой разворот, перестроение в "Стрелу", петля в "Стреле", синхронные "Бочки", синхронный "Колокол", "зеркало", роспуск "Тюльпан", - уточнили в МО РФ. Международный авиасалон irshow China-2024" пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября.
https://ria.ru/20240610/vityazi-1951851941.html
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Тренировка "Русских Витязей" перед участием в международном авиасалоне Airshow China
Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China. Минобороны показало кадры их тренировки.
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безопасность, россия, китай, русские витязи, су-35с, су-30см
Безопасность, Россия, Китай, Русские Витязи, Су-35С, Су-30СМ
Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China

Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в авиасалоне Airshow China

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China, они на самолётах Су-35С и Су-30СМ покажут различные фигуры, в том числе некоторые - впервые в составе шести самолётов Су-35С, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China-2024", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что российские экипажи уже провели квалификационные полеты и воздушные тренировки. На выставке они продемонстрируют летно-технические возможности российских сверхманевренных истребителей.
"Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. А также покажут зрителям такие фигуры, как групповая "петля Нестерова", косая петля в плотной "Пирамиде", двойной боевой разворот, перестроение в "Стрелу", петля в "Стреле", синхронные "Бочки", синхронный "Колокол", "зеркало", роспуск "Тюльпан", - уточнили в МО РФ.
Международный авиасалон irshow China-2024" пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября.
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