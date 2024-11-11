https://ria.ru/20241111/kitaj-1983104176.html

Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China

Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China - РИА Новости, 11.11.2024

Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Китай для участия в Airshow China

Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China, они на самолётах Су-35С и Су-30СМ покажут... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:16

2024-11-11T15:16

2024-11-11T16:06

безопасность

россия

китай

русские витязи

су-35с

су-30см

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China, они на самолётах Су-35С и Су-30СМ покажут различные фигуры, в том числе некоторые - впервые в составе шести самолётов Су-35С, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ прибыли в Китайскую Народную Республику для участия в международном аэрокосмическом салоне Airshow China-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские экипажи уже провели квалификационные полеты и воздушные тренировки. На выставке они продемонстрируют летно-технические возможности российских сверхманевренных истребителей. "Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" впервые продемонстрируют выполнение одиночных и групповых фигур высшего пилотажа в составе группы из шести самолетов Су-35С. А также покажут зрителям такие фигуры, как групповая "петля Нестерова", косая петля в плотной "Пирамиде", двойной боевой разворот, перестроение в "Стрелу", петля в "Стреле", синхронные "Бочки", синхронный "Колокол", "зеркало", роспуск "Тюльпан", - уточнили в МО РФ. Международный авиасалон irshow China-2024" пройдет в Чжухае с 12 по 17 ноября.

https://ria.ru/20240610/vityazi-1951851941.html

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Тренировка "Русских Витязей" перед участием в международном авиасалоне Airshow China Экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" прибыли в Китай для участия в международном авиасалоне Airshow China. Минобороны показало кадры их тренировки. 2024-11-11T15:16 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, китай, русские витязи, су-35с, су-30см