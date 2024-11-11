Reuters: в Киеве надеются на завершение конфликта в ближайшие месяцы
Reuters: в Киеве надеются на завершение конфликта на Украине после победы Трампа
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следующие четыре-пять месяцев будут решающими для хода конфликта на Украине на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, в Киеве надеются на его завершение, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение... Возвращение Трампа в Белый дом переводит внимание умов в Киеве на возможный финал войны", - говорится в публикации.
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По мнению чиновника, крайне важными в этом плане будут предстоящие зимние месяцы.
"Я надеюсь, что война подходит к концу... Сейчас мы определим позиции для обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", - добавил чиновник.
Ранее победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.