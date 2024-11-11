https://ria.ru/20241111/kiev-1982984170.html
В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024
В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T01:59
2024-11-11T01:59
2024-11-11T01:59
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 1.21 мск воздушную тревогу объявили в Черкасской области, спустя три минуты сигнал тревоги прозвучал в Киеве, в 1.36 тревога прозвучала в Харьковской области. Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241110/vsu-1982960519.html
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в мире, киев, украина, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу