https://ria.ru/20241111/kiev-1982984170.html

В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2024

В Киеве и еще восьми областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T01:59

2024-11-11T01:59

2024-11-11T01:59

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 1.21 мск воздушную тревогу объявили в Черкасской области, спустя три минуты сигнал тревоги прозвучал в Киеве, в 1.36 тревога прозвучала в Харьковской области. Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241110/vsu-1982960519.html

https://ria.ru/20241110/vzryvy-1982976528.html

киев

украина

черкасская область

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в мире, киев, украина, черкасская область, вооруженные силы рф