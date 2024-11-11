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Хинштейн обратился к релокантам, сдающим жилье в России - РИА Новости, 11.11.2024
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15:52 11.11.2024 (обновлено: 23:17 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/khinshteyn-1983118261.html
Хинштейн обратился к релокантам, сдающим жилье в России
Хинштейн обратился к релокантам, сдающим жилье в России - РИА Новости, 11.11.2024
Хинштейн обратился к релокантам, сдающим жилье в России
Релокантам, сдающим недвижимость в России и "поливающим свою Родину помоями", будет проблематично жить на получаемые от аренды деньги, заявил глава комитета ГД... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:52
2024-11-11T23:17
россия
александр хинштейн
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Релокантам, сдающим недвижимость в России и "поливающим свою Родину помоями", будет проблематично жить на получаемые от аренды деньги, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram.&quot;Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его&quot;, — написал он.Также Хинштейн уточнил, что творчество иноагентов никто запрещать не планирует, их песни останутся на стримингах, но получать деньги за прослушивания такие исполнители не должны. Депутат напомнил, что на необходимость заняться этой ситуацией указал спикер Вячеслав Володин. Так, председатель Госдумы предложил ввести особый порядок выплаты гонораров и отчислений в России, которые иноагенты получают от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Они будут обязаны открыть специальный рублевый счет, куда будут зачисляться любые доходы от творческой деятельности.
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россия, александр хинштейн, госдума рф, общество
Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Общество
Хинштейн обратился к релокантам, сдающим жилье в России

Хинштейн: релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Релокантам, сдающим недвижимость в России и "поливающим свою Родину помоями", будет проблематично жить на получаемые от аренды деньги, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram.
«

"Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", — написал он.

Также Хинштейн уточнил, что творчество иноагентов никто запрещать не планирует, их песни останутся на стримингах, но получать деньги за прослушивания такие исполнители не должны.
Депутат напомнил, что на необходимость заняться этой ситуацией указал спикер Вячеслав Володин. Так, председатель Госдумы предложил ввести особый порядок выплаты гонораров и отчислений в России, которые иноагенты получают от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Они будут обязаны открыть специальный рублевый счет, куда будут зачисляться любые доходы от творческой деятельности.
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