https://ria.ru/20241111/kherson-1983073938.html

Херсон частично обесточен после взрывов

Херсон частично обесточен после взрывов - РИА Новости, 11.11.2024

Херсон частично обесточен после взрывов

Все районы подконтрольного ВСУ Херсона частично обесточены после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:48

2024-11-11T13:48

2024-11-11T13:48

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россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все районы подконтрольного ВСУ Херсона частично обесточены после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне перебои с электричеством. В результате обстрелов есть повреждения в энергетической сети. Поэтому частично обесточены потребители во всех районах города", - написал Мрочко. По его данным, специалисты сетевого оператора "Херсоноблэнерго" проводят аварийно-восстановительные работы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241108/vzryvy-1982600812.html

https://ria.ru/20240801/herson-1963339337.html

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херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины