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Херсон частично обесточен после взрывов - РИА Новости, 11.11.2024
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13:48 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/kherson-1983073938.html
Херсон частично обесточен после взрывов
Херсон частично обесточен после взрывов - РИА Новости, 11.11.2024
Херсон частично обесточен после взрывов
Все районы подконтрольного ВСУ Херсона частично обесточены после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:48
2024-11-11T13:48
в мире
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все районы подконтрольного ВСУ Херсона частично обесточены после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне перебои с электричеством. В результате обстрелов есть повреждения в энергетической сети. Поэтому частично обесточены потребители во всех районах города", - написал Мрочко. По его данным, специалисты сетевого оператора "Херсоноблэнерго" проводят аварийно-восстановительные работы. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241108/vzryvy-1982600812.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Херсон частично обесточен после взрывов

Власти Херсона заявили. что все районы города частично обесточены после взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все районы подконтрольного ВСУ Херсона частично обесточены после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
"В Херсоне перебои с электричеством. В результате обстрелов есть повреждения в энергетической сети. Поэтому частично обесточены потребители во всех районах города", - написал Мрочко.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Херсоне прогремели взрывы
8 ноября, 10:26
По его данным, специалисты сетевого оператора "Херсоноблэнерго" проводят аварийно-восстановительные работы.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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