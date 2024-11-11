Херсон частично обесточен после взрывов
Власти Херсона заявили. что все районы города частично обесточены после взрывов
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все районы подконтрольного ВСУ Херсона частично обесточены после взрывов, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.
"В Херсоне перебои с электричеством. В результате обстрелов есть повреждения в энергетической сети. Поэтому частично обесточены потребители во всех районах города", - написал Мрочко.
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По его данным, специалисты сетевого оператора "Херсоноблэнерго" проводят аварийно-восстановительные работы.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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