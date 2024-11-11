https://ria.ru/20241111/kharkov-1983199758.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:13

2024-11-11T23:13

2024-11-11T23:13

специальная военная операция на украине

харьков

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241111/vzryvy--1983056072.html

харьков

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харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, россия