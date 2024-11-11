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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:13 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/kharkov-1983199758.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T23:13
2024-11-11T23:13
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков
харьковская область
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харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Терехова.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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