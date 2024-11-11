https://ria.ru/20241111/kazahstan-1983034736.html
В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии
В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии - РИА Новости, 11.11.2024
В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии
В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях информацию о побеге из колонии бывшего министра национальной... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:25
2024-11-11T11:25
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АЛМА-АТА, 11 ноя – РИА Новости. В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях информацию о побеге из колонии бывшего министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева, приговоренного в мае к 24 годам тюрьмы за истязание и жестокое убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой. "В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности согласно приговору суда", - сообщили в КУИС РИА Новости. В комитете добавили, что по факту распространения ложной информации возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности. Иная информация не подлежит разглашению. Убийство Салтанат Нукеновой произошла в ночь на 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи, и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего - персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт. А двоюродный брат Бишимбаева Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить их и приобщить к делу. Когда Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки. Дело получило огромный резонанс. Бишимбаева арестовали и обвинили в истязании и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Трансляция судебного процесса, длившегося 1,5 месяца, велась онлайн на канале верховного суда Казахстана. Суд в Астане 13 мая приговорил его к 24 годам тюрьмы, впоследствии вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Байжанов был осужден на 4 года. Президент Казахстана 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Брат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия. Бишимбаев в 2016 году возглавил министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговори к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.
https://ria.ru/20240429/bishimbaev-1942817762.html
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в мире, казахстан, астана, шымкент, куандык бишимбаев
В мире, Казахстан, Астана, Шымкент, Куандык Бишимбаев
В Казахстане опровергли информацию о побеге Бишимбаева из колонии
МВД Казахстана опровергло информацию о побеге Бишимбаева из колонии
АЛМА-АТА, 11 ноя – РИА Новости. В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана опровергли появившуюся в соцсетях информацию о побеге из колонии бывшего министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева, приговоренного в мае к 24 годам тюрьмы за истязание и жестокое убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой.
"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева Куандыка. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности согласно приговору суда", - сообщили в КУИС РИА Новости.
В комитете добавили, что по факту распространения ложной информации возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности. Иная информация не подлежит разглашению.
Убийство Салтанат Нукеновой произошла в ночь на 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны
DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи, и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего - персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт. А двоюродный брат Бишимбаева Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить их и приобщить к делу. Когда Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.
Дело получило огромный резонанс. Бишимбаева арестовали и обвинили в истязании и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Трансляция судебного процесса, длившегося 1,5 месяца, велась онлайн на канале верховного суда Казахстана. Суд в Астане 13 мая приговорил его к 24 годам тюрьмы, впоследствии вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Байжанов был осужден на 4 года.
Президент Казахстана 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Брат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.
Бишимбаев в 2016 году возглавил министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговори к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента
(город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.