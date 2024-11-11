https://ria.ru/20241111/kamchatka-1983038095.html

Камчатские медики осмотрят жителей после пеплопада с вулкана Шивелуч

Камчатские медики осмотрят жителей после пеплопада с вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.11.2024

Камчатские медики осмотрят жителей после пеплопада с вулкана Шивелуч

Медики на Камчатке проведут профосмотры жителей Усть-Камчатского района, который пострадал от пеплопадов с вулкана Шивелуч, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:39

2024-11-11T11:39

2024-11-11T11:39

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петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости️. Медики на Камчатке проведут профосмотры жителей Усть-Камчатского района, который пострадал от пеплопадов с вулкана Шивелуч, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "Прошу запланировать проведение профилактических осмотров в округе, в первую очередь для жителей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, а также для граждан старшего возраста. Во время предыдущего сильного извержения и выпадения пепла такая практика у нас была, и её нужно повторить", - сказал глава региона. С момента выпадения пепла с вулкана Шивелуч 7 ноября в районе работают представители Роспотребнадзора, которые проводят мониторинг уровня загрязнения воздуха несколько раз в день. "На сегодня загрязнений воздуха не установлено, за исключением непосредственно периодов выпадения пепла. В настоящее время пепел лежит слоем 2-3 миллиметра. Ситуация немного ухудшается тем, что параллельно идёт снег, который скрывает видимость пепла. Загрязнений вод не обнаружено", — говорится в сообщении. Службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать в случае необходимости и обеспечить местное население всем необходимым: средствами индивидуальной защиты и питьевой водой, запасы которой на сегодня достаточны. Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Расстояние до Петропавловска-Камчатского по дорогам составляет 737 километров. Вулкан резко усилил извержение вечером 7 ноября. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным для него, так как раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события. В этот раз уровень сейсмичности до самого мощного пеплового выброса оставался фоновым.

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камчатка, петропавловск-камчатский