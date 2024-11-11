https://ria.ru/20241111/kamchatka-1983038095.html
Камчатские медики осмотрят жителей после пеплопада с вулкана Шивелуч
Камчатские медики осмотрят жителей после пеплопада с вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.11.2024
Камчатские медики осмотрят жителей после пеплопада с вулкана Шивелуч
Медики на Камчатке проведут профосмотры жителей Усть-Камчатского района, который пострадал от пеплопадов с вулкана Шивелуч, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:39
2024-11-11T11:39
2024-11-11T11:39
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78e7819fcbfd704bbe5eb1a526845980.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости️. Медики на Камчатке проведут профосмотры жителей Усть-Камчатского района, который пострадал от пеплопадов с вулкана Шивелуч, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "Прошу запланировать проведение профилактических осмотров в округе, в первую очередь для жителей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, а также для граждан старшего возраста. Во время предыдущего сильного извержения и выпадения пепла такая практика у нас была, и её нужно повторить", - сказал глава региона. С момента выпадения пепла с вулкана Шивелуч 7 ноября в районе работают представители Роспотребнадзора, которые проводят мониторинг уровня загрязнения воздуха несколько раз в день. "На сегодня загрязнений воздуха не установлено, за исключением непосредственно периодов выпадения пепла. В настоящее время пепел лежит слоем 2-3 миллиметра. Ситуация немного ухудшается тем, что параллельно идёт снег, который скрывает видимость пепла. Загрязнений вод не обнаружено", — говорится в сообщении. Службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать в случае необходимости и обеспечить местное население всем необходимым: средствами индивидуальной защиты и питьевой водой, запасы которой на сегодня достаточны. Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Расстояние до Петропавловска-Камчатского по дорогам составляет 737 километров. Вулкан резко усилил извержение вечером 7 ноября. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным для него, так как раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события. В этот раз уровень сейсмичности до самого мощного пеплового выброса оставался фоновым.
https://ria.ru/20241107/elizovo-1982337822.html
https://ria.ru/20241106/kamchatka-1982086847.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770498320_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b97bf9b533e146503221cbde4d76ab4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости️. Медики на Камчатке проведут профосмотры жителей Усть-Камчатского района, который пострадал от пеплопадов с вулкана Шивелуч, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
"Прошу запланировать проведение профилактических осмотров в округе, в первую очередь для жителей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, а также для граждан старшего возраста. Во время предыдущего сильного извержения и выпадения пепла такая практика у нас была, и её нужно повторить", - сказал глава региона.
С момента выпадения пепла с вулкана Шивелуч 7 ноября в районе работают представители Роспотребнадзора
, которые проводят мониторинг уровня загрязнения воздуха несколько раз в день.
"На сегодня загрязнений воздуха не установлено, за исключением непосредственно периодов выпадения пепла. В настоящее время пепел лежит слоем 2-3 миллиметра. Ситуация немного ухудшается тем, что параллельно идёт снег, который скрывает видимость пепла. Загрязнений вод не обнаружено", — говорится в сообщении.
Службы экстренного реагирования работают в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать в случае необходимости и обеспечить местное население всем необходимым: средствами индивидуальной защиты и питьевой водой, запасы которой на сегодня достаточны.
Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Расстояние до Петропавловска-Камчатского по дорогам составляет 737 километров. Вулкан резко усилил извержение вечером 7 ноября. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным для него, так как раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события. В этот раз уровень сейсмичности до самого мощного пеплового выброса оставался фоновым.