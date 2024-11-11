https://ria.ru/20241111/kakhovka-1983147374.html

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Украинские войска обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, повреждено здание больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:22

2024-11-11T17:22

2024-11-11T17:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, повреждено здание больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке повреждена городская больница и перебит газопровод низкого давления. Повреждения устраняются", - написал Сальдо. При этом, по его словам, за прошедшие сутки под удары ВСУ попали более десяти населенных пунктов, по которым противник выпустил 55 снарядов. Множественные осколочные ранения, по словам губернатора, получил житель Голой Пристани. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241111/gladkov-1983091286.html

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новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия