Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/kakhovka-1983147374.html
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области - РИА Новости, 11.11.2024
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Украинские войска обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, повреждено здание больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:22
2024-11-11T17:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, повреждено здание больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке повреждена городская больница и перебит газопровод низкого давления. Повреждения устраняются", - написал Сальдо. При этом, по его словам, за прошедшие сутки под удары ВСУ попали более десяти населенных пунктов, по которым противник выпустил 55 снарядов. Множественные осколочные ранения, по словам губернатора, получил житель Голой Пристани. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241111/gladkov-1983091286.html
https://ria.ru/20241111/bespilotnik-1983069240.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждена больница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, повреждено здание больницы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Новой Каховке повреждена городская больница и перебит газопровод низкого давления. Повреждения устраняются", - написал Сальдо.
Последствия обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля
Вчера, 14:41
При этом, по его словам, за прошедшие сутки под удары ВСУ попали более десяти населенных пунктов, по которым противник выпустил 55 снарядов. Множественные осколочные ранения, по словам губернатора, получил житель Голой Пристани.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Беспилотник атаковал бригаду энергетиков в Запорожской области
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала