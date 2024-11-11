https://ria.ru/20241111/jurist-1982985234.html

Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов

Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов - РИА Новости, 11.11.2024

Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов

Досрочные выплаты годовых бонусов без деловой цели могут быть признаны судом как получение необоснованной налоговой выгоды и привести к доначислению налогов... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:21

2024-11-11T02:21

2024-11-11T02:21

экономика

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Досрочные выплаты годовых бонусов без деловой цели могут быть признаны судом как получение необоснованной налоговой выгоды и привести к доначислению налогов работнику и штрафу компании, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если выплату произвести в ноябре-декабре текущего года, максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если те же операции произвести после Нового года, налог на доходы некоторых категорий сотрудников может увеличиться до 22%… В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды", - сказал Хаминский. Юрист отметил, что согласно правовой позиции Верховного суда, хозяйствующие субъекты вправе применять любую модель ведения бизнеса, а также вносить в нее изменения, когда это имеет под собой деловую цель, в таком случае экономия на налогах будет считаться законной и обоснованной. По его словам, для подтверждения своих выводов налоговым органам достаточно посмотреть порядок начисления и выплаты годовых бонусов по итогам прошедших лет, что обычно прописано в трудовых договорах с работником и внутренних положениях о премировании. "Сведения о фактических датах выплат содержатся в регистрах бухгалтерского учета, платежных ведомостях и банковских выписках. Так что, при выявлении несостыковок компания будет привлечена к ответственности как налоговый агент с взысканием штрафа в размере 40% от суммы сокрытого налога, а с работников взыщут недоимку по НДФЛ", - рассказал юрист.

https://ria.ru/20240324/nalog-1935391017.html

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экономика, москва, московская область (подмосковье)