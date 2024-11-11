https://ria.ru/20241111/jurist-1982985234.html
Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов
Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов - РИА Новости, 11.11.2024
Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов
Досрочные выплаты годовых бонусов без деловой цели могут быть признаны судом как получение необоснованной налоговой выгоды и привести к доначислению налогов... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:21
2024-11-11T02:21
2024-11-11T02:21
экономика
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Досрочные выплаты годовых бонусов без деловой цели могут быть признаны судом как получение необоснованной налоговой выгоды и привести к доначислению налогов работнику и штрафу компании, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Если выплату произвести в ноябре-декабре текущего года, максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если те же операции произвести после Нового года, налог на доходы некоторых категорий сотрудников может увеличиться до 22%… В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды", - сказал Хаминский. Юрист отметил, что согласно правовой позиции Верховного суда, хозяйствующие субъекты вправе применять любую модель ведения бизнеса, а также вносить в нее изменения, когда это имеет под собой деловую цель, в таком случае экономия на налогах будет считаться законной и обоснованной. По его словам, для подтверждения своих выводов налоговым органам достаточно посмотреть порядок начисления и выплаты годовых бонусов по итогам прошедших лет, что обычно прописано в трудовых договорах с работником и внутренних положениях о премировании. "Сведения о фактических датах выплат содержатся в регистрах бухгалтерского учета, платежных ведомостях и банковских выписках. Так что, при выявлении несостыковок компания будет привлечена к ответственности как налоговый агент с взысканием штрафа в размере 40% от суммы сокрытого налога, а с работников взыщут недоимку по НДФЛ", - рассказал юрист.
https://ria.ru/20240324/nalog-1935391017.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, московская область (подмосковье)
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов
Юрист Хаминский: досрочные выплаты бонусов могут привести к доначислению налогов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Досрочные выплаты годовых бонусов без деловой цели могут быть признаны судом как получение необоснованной налоговой выгоды и привести к доначислению налогов работнику и штрафу компании, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Если выплату произвести в ноябре-декабре текущего года, максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если те же операции произвести после Нового года, налог на доходы некоторых категорий сотрудников может увеличиться до 22%… В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды", - сказал Хаминский.
Юрист отметил, что согласно правовой позиции Верховного суда, хозяйствующие субъекты вправе применять любую модель ведения бизнеса, а также вносить в нее изменения, когда это имеет под собой деловую цель, в таком случае экономия на налогах будет считаться законной и обоснованной.
По его словам, для подтверждения своих выводов налоговым органам достаточно посмотреть порядок начисления и выплаты годовых бонусов по итогам прошедших лет, что обычно прописано в трудовых договорах с работником и внутренних положениях о премировании.
"Сведения о фактических датах выплат содержатся в регистрах бухгалтерского учета, платежных ведомостях и банковских выписках. Так что, при выявлении несостыковок компания будет привлечена к ответственности как налоговый агент с взысканием штрафа в размере 40% от суммы сокрытого налога, а с работников взыщут недоимку по НДФЛ", - рассказал юрист.