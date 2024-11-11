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В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз" - РИА Новости, 11.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
19:14 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/jakutsk-1983177357.html
В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз"
В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз" - РИА Новости, 11.11.2024
В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз"
Третий форум "Цифровой Алмаз" 12-13 ноября соберет в городе Якутске свыше 2 тысяч участников из России и других стран, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:14
2024-11-11T19:14
республика саха (якутия)
экономика
технологии
россия
якутск
китай
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ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Третий форум "Цифровой Алмаз" 12-13 ноября соберет в городе Якутске свыше 2 тысяч участников из России и других стран, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Цифровой Алмаз" - это масштабный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития России. На форуме вырабатываются экспертные решения, заключаются соглашения о сотрудничестве. "Организаторы третьего федерального форума "Цифровой Алмаз" 12-13 ноября ожидают свыше 2000 участников из 70 регионов России. Свое участие также подтвердили гости из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. В программе форума заявлено порядка 40 мероприятий для специалистов и экспертов ИТ-индустрии. Главной темой мероприятия станет цифровая трансформация регионов, рассматриваемая в качестве приоритета для развития страны", - рассказали в пресс-службе. Программа включает четыре трека: "Цифровое и инновационное развитие", "Цифровой контент", "Безопасность и телекоммуникации", "Образовательные технологии". Также в рамках форума состоится финал акселератора "B8", выставка отечественного софта и оборудования. "В повестке форума - перспективы развития цифрового контента, в том числе региональной индустрии кино, обсуждение подходов в кибербезопасности, выход ИТ-компаний на IPO, а также внедрение беспилотных авиационных систем", - анонсирует пресс-служба. Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", ИТ-парк, Венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.
https://ria.ru/20240923/forum-1974161409.html
россия
якутск
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экономика, технологии, россия, якутск, китай
Республика Саха (Якутия), Экономика, Технологии, Россия, Якутск, Китай

В Якутске пройдет третий форум "Цифровой Алмаз"

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 11 ноя - РИА Новости. Третий форум "Цифровой Алмаз" 12-13 ноября соберет в городе Якутске свыше 2 тысяч участников из России и других стран, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Цифровой Алмаз" - это масштабный проект по объединению лидеров цифровой экономики и отраслевых экспертов, заинтересованных в перспективах технологического развития России. На форуме вырабатываются экспертные решения, заключаются соглашения о сотрудничестве.
"Организаторы третьего федерального форума "Цифровой Алмаз" 12-13 ноября ожидают свыше 2000 участников из 70 регионов России. Свое участие также подтвердили гости из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. В программе форума заявлено порядка 40 мероприятий для специалистов и экспертов ИТ-индустрии. Главной темой мероприятия станет цифровая трансформация регионов, рассматриваемая в качестве приоритета для развития страны", - рассказали в пресс-службе.
Программа включает четыре трека: "Цифровое и инновационное развитие", "Цифровой контент", "Безопасность и телекоммуникации", "Образовательные технологии". Также в рамках форума состоится финал акселератора "B8", выставка отечественного софта и оборудования. "В повестке форума - перспективы развития цифрового контента, в том числе региональной индустрии кино, обсуждение подходов в кибербезопасности, выход ИТ-компаний на IPO, а также внедрение беспилотных авиационных систем", - анонсирует пресс-служба.
Республика Саха (Якутия) является лидером по экспорту ИТ-услуг на Дальнем Востоке и входит в топ-10 российских регионов. В республике сформирована инновационная экосистема, ядро которой составляют Технопарк "Якутия", ИТ-парк, Венчурная компания "Якутия", вузы и институты развития.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаТехнологииРоссияЯкутскКитай
 
 
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