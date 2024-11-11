https://ria.ru/20241111/izrail-1983174139.html

Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль

Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль - РИА Новости, 11.11.2024

Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль

Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Израиль с 1:00 до 7:00 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T18:54

2024-11-11T18:54

2024-11-11T19:40

россия

израиль

ближний восток

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741686869_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b6a38ab9ff1e180aee0a0a3e6766f64a.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Израиль с 1:00 до 7:00 мск, сообщила Росавиация."После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 1:00 до 7:00 мск", — говорится в заявлении.Запрет действует с 18:00 мск 11 ноября в течение месяца.Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время отечественные авиаперевозчики должны принимать с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.В ведомстве добавили, что выпущенные в начале октября указания по поводу рейсов в израильские и иранские аэропорты, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.Ограничения вводились после того, как армия исламской республики 1 октября подвергла Израиль массированному ракетному обстрелу. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.

https://ria.ru/20241111/livan-1983135061.html

https://ria.ru/20241110/eskalatsiya-1982948975.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982553289.html

россия

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, израиль, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, в мире