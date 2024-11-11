https://ria.ru/20241111/izrail-1983174139.html
Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль
Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль - РИА Новости, 11.11.2024
Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль
Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Израиль с 1:00 до 7:00 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:54
2024-11-11T18:54
2024-11-11T19:40
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ближний восток
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Израиль с 1:00 до 7:00 мск, сообщила Росавиация."После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 1:00 до 7:00 мск", — говорится в заявлении.Запрет действует с 18:00 мск 11 ноября в течение месяца.Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время отечественные авиаперевозчики должны принимать с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.В ведомстве добавили, что выпущенные в начале октября указания по поводу рейсов в израильские и иранские аэропорты, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.Ограничения вводились после того, как армия исламской республики 1 октября подвергла Израиль массированному ракетному обстрелу. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.
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https://ria.ru/20241110/eskalatsiya-1982948975.html
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россия, израиль, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, в мире
Россия, Израиль, Ближний Восток, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, В мире
Росавиация обновила рекомендации для авиакомпаний, летающих в Израиль
Росавиация на месяц запретила авиакомпаниям РФ ночные рейсы в Израиль