https://ria.ru/20241111/izrail-1983127774.html
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.11.2024
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:18
2024-11-11T16:18
2024-11-11T16:18
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150971/96/1509719656_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_ff8800ebe06712330bd4b79e0d77fb1a.jpg
ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Сегодня (понедельник, 11 ноября) на 15.00 (16.00 по мск) около 75 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241110/izrail-1982972187.html
https://ria.ru/20241110/netanyakhu-1982964869.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150971/96/1509719656_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_4578c2805b0e80d40b0b772bcd2dd2d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ: "Хезболла" за сутки выпустила 75 снарядов по Израилю из Ливана