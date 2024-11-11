https://ria.ru/20241111/izrail-1983127774.html

Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана

Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.11.2024

Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T16:18

2024-11-11T16:18

2024-11-11T16:18

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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Сегодня (понедельник, 11 ноября) на 15.00 (16.00 по мск) около 75 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241110/izrail-1982972187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024