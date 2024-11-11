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Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.11.2024
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16:18 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/izrail-1983127774.html
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 11.11.2024
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:18
2024-11-11T16:18
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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "Сегодня (понедельник, 11 ноября) на 15.00 (16.00 по мск) около 75 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241110/izrail-1982972187.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля зафиксировала около 75 запусков снарядов из Ливана

ЦАХАЛ: "Хезболла" за сутки выпустила 75 снарядов по Израилю из Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские пожарные
Израильские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские пожарные. Архивное фото
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ХАЙФА, 11 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки зафиксировала примерно 75 запусков снарядов, выпущенных шиитским движением "Хезболлах" с территории Ливана по Израилю, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"Сегодня (понедельник, 11 ноября) на 15.00 (16.00 по мск) около 75 снарядов было выпущено террористической организацией "Хезболлах" из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
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Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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