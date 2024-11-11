https://ria.ru/20241111/indiya-1983000436.html
Индия призвала ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
Индия призвала ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией - РИА Новости, 11.11.2024
Индия призвала ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:09
2024-11-11T08:09
2024-11-11T09:10
индия
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экономика
евразийский экономический союз
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – РИА Новости. Индия считает необходимым ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору с Россией, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."В апреле 2024 года в Москве состоялся первый в истории двусторонний инвестиционный форум, нам необходимо ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному договору", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном ко встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели.Глава МИД Индии также считает, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении."Поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он.Джайшанкар также подчеркнул необходимость двигаться вперед в рамках переговоров о торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом.
https://ria.ru/20241107/putin-1982550447.html
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индия, россия, москва, экономика, евразийский экономический союз, субраманиам джайшанкар
Индия, Россия, Москва, Экономика, Евразийский экономический союз, Субраманиам Джайшанкар
Индия призвала ускорить переговоры по инвестиционному договору с Россией
Глава МИД: Индия призвала ускорить переговоры по инвестиционному договору с РФ