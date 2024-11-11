https://ria.ru/20241111/husity-1983031135.html

Хуситы ударили по израильской военной базе

Хуситы ударили по израильской военной базе - РИА Новости, 11.11.2024

Хуситы ударили по израильской военной базе

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной базе Израиля на юго-востоке Тель-Авива,... РИА Новости, 11.11.2024

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ДОХА, 11 ноя — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по военной базе Израиля на юго-востоке Тель-Авива, указано в заявлении вооруженных сил хуситов, переданном в эфире телеканала "Аль-Масира". "Ракетные силы провели качественную военную операцию, нацеленную на военную базу Нахаль Сорек на юго-востоке Яффо (Тель-Авив. — Прим. ред.) в оккупированной Палестине. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", — заявили в "Ансар Алла".На прошлой неделе хуситы впервые сообщили о запуске ракеты по военной базе в пустыне Негев на юге Израиля.Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.

https://ria.ru/20241030/livan-1980954652.html

https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html

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в мире, израиль, тель-авив, йемен, ансар алла