https://ria.ru/20241111/hakasija-1983089404.html
В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору
В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору - РИА Новости, 11.11.2024
В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору
Сотрудники Охотнадзора сняли рысь с электроопоры в хакасском Черногорске, сообщило Минприроды региона. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:33
2024-11-11T14:33
2024-11-11T15:18
хорошие новости
черногорск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники Охотнадзора сняли рысь с электроопоры в хакасском Черногорске, сообщило Минприроды региона. "Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась", — подчеркнули в ведомстве. Уточняется, что спасательной операцией занимался Охотнадзор, а электроопора оказалась не подключена к питанию. Сейчас дикая кошка находится на карантине в хакасском Центре живой природы. Минприроды республики отметило, что рысь — уязвимый вид с сокращающейся численностью. Она находится в списке диких животных, запрещенных к содержанию. За это нарушение предусмотрено административное наказание.
https://ria.ru/20241111/moskva-1982999554.html
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черногорск
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7 495 645-6601
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Спасение рыси с опоры ЛЭП в Хакасии
Спасение рыси с опоры ЛЭП в Хакасии
2024-11-11T14:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черногорск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Хорошие новости, Черногорск, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору
В хакасском Черногорске спасли рысь, забравшуюся на электроопору