https://ria.ru/20241111/hakasija-1983089404.html

В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору

В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору - РИА Новости, 11.11.2024

В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на электроопору

Сотрудники Охотнадзора сняли рысь с электроопоры в хакасском Черногорске, сообщило Минприроды региона. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:33

2024-11-11T14:33

2024-11-11T15:18

хорошие новости

черногорск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники Охотнадзора сняли рысь с электроопоры в хакасском Черногорске, сообщило Минприроды региона. "Предположительно, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится. Очевидно, что на столб животное загнали бездомные собаки. Недалеко находится частный сектор. Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась", — подчеркнули в ведомстве. Уточняется, что спасательной операцией занимался Охотнадзор, а электроопора оказалась не подключена к питанию. Сейчас дикая кошка находится на карантине в хакасском Центре живой природы. Минприроды республики отметило, что рысь — уязвимый вид с сокращающейся численностью. Она находится в списке диких животных, запрещенных к содержанию. За это нарушение предусмотрено административное наказание.

https://ria.ru/20241111/moskva-1982999554.html

https://ria.ru/20241104/katyusha-1981782107.html

черногорск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение рыси с опоры ЛЭП в Хакасии Спасение рыси с опоры ЛЭП в Хакасии 2024-11-11T14:33 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черногорск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)