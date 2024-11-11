https://ria.ru/20241111/gvineya-1983005187.html

Морисанда Куяте: Гвинея должна укреплять сотрудничество с Россией

Морисанда Куяте: Гвинея должна укреплять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 11.11.2024

Морисанда Куяте: Гвинея должна укреплять сотрудничество с Россией

Гвинея не допустит, чтобы у работающих в стране российских компаний были какие-либо проблемы, заявил РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда... РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T10:00

гвинея

россия

конакри (город)

сергей лавров

русал

русгидро

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

форум "россия — африка"

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Гвинея не допустит, чтобы у работающих в стране российских компаний были какие-либо проблемы, заявил РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. В эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Алексею Меньшову на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" он рассказал, в каких отраслях есть потенциал для развития отношений между странами, и подчеркнул, что Россия всегда была добрым партнером Конакри еще со времен Советского союза.— Не могли бы вы рассказать о соглашениях для подписания в рамках министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка"?— Мы имели честь принять в Конакри его превосходительство господина Сергея Лаврова. Мы уже подписали некоторые протоколы. Так что на этот раз нам это не нужно. Большая совместная Российско-гвинейская комиссия соберется в 2025 году. И сейчас мы заново изучаем все наши соглашения. Как вам должно быть известно, Гвинея – одна из первых африканских стран, которая наладила братское сотрудничество с Советским Союзом тогда. Поэтому мы должны укреплять это сотрудничество.— У вас была встреча с главой МИД Лавровым. Какие темы вы обсуждали? Затрагивали ли вы украинский вопрос?— Сначала я представил ему новый проект, программу президента Гвинейской Республики, его превосходительства генерала армии Мамади Думбуя, его видение, которое он воплотил в программе "Симанду 2040". Гвинея – одна из богатейших стран Африки, она обладает крупнейшим в мире месторождением железа, вторым по величине запасом бокситов в мире. Президент разработал концепцию использования этих ресурсов, чтобы их обратить в благо для народа Гвинеи. Мы нуждаемся во всех, в том числе и в россиянах, тем более, русские всегда сотрудничали с нами. Я представил ему проект, он поприветствовал его. Но мы не говорили об Украине.— Ранее Лавров заявлял, что Россия рассчитывает на скорейшее возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с вашей страной. Когда ожидается возобновление ее работы? Где пройдет первое заседание?— Эти вопросы должны обсуждаться в рамках дипломатических контактов. Посмотрим, возможно, мы проведем заседание комиссии здесь - в России, или в Конакри. Но это не главное. Главное, что мы встречаемся, разговариваем и укрепляем наши хорошие отношения. Никаких табу. Мы обсудим социальные, экономические вопросы и всеэкономические проекты, которые стоят на повестке дня в рамках этого крупного плана "Симанду 2040". Мы также хотим, чтобы Россия представила свое видение.— Есть ли какая-либо конкретная информация о дате заседания этой комиссии?— Это двусторонний вопрос, который надо обсудить. Но обе стороны хотят, чтобы это произошло как можно скорее. Я не могу назвать дату, потому что я не обсуждал ее с господином Лавровым. Но мы с ним выразили желание провести заседание как можно быстрее.— Какие проекты в Гвинее развивает российская компания "Русал"? Есть ли какие-либо сложности в её функционировании в вашей стране в настоящее время?— "Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее. Напротив, Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости.— Проводят ли российские специалисты в Гвинее работы по модернизации горнодобывающего оборудования?— В программе "Симанду" главой государства это предусмотрено. Если упрощать, то могу сказать, что раньше мы только закупали проекты. Теперь мы их продаем.Наши партнеры приезжали из всех стран, чтобы сказать: "Я могу сделать это для вас, я могу сделать другое для вас". И нам приходилось говорить: "Хорошо, мы можем это принять". Мы изменились с новым президентом. Когда к нам приходят партнеры, мы им говорим: "Вот что у нас есть. Как вы можете работать с нами? " Это во-первых.Во-вторых, мы не бедная страна. Мы не хотим попрошайничать. У нас есть богатства. Остальной мир нуждается в них. Вот мы и ведем с ними бизнес. С полным уважением к нашему выбору. И с полным уважением к выбору наших партнеров. И в этом контексте Россия и Гвинея очень хорошо понимают друг друга.И мы не примем того, чтобы у российских компаний были проблемы в Гвинее. Нет, совсем нет. Гвинея — не неблагодарная страна. Мы помним, что сделала для Гвинеи Россия, тогда еще Советский Союз. Поэтому мы не неблагодарны.Но при этом мы работаем со всеми: австралийцами, канадцами, американцами, русскими, китайцами. Мы открытая страна, которая уважает всех.— Сотрудничает ли Гвинея с российской компанией "Русгидро" в вопросе строительства плотин и гидроэлектростанций, а также к электрификации страны в целом? Какие проекты она реализует?— Знаете, в плане электрификации есть нюанс. Мы построили плотины. Но когда вода опускается, эти плотины не могут нормально функционировать. Поэтому нам нужно увеличить их число, чтобы они дополняли друг друга. Нам также необходимо диверсифицировать источники электроэнергии.Россия предложила электростанции. Мобильные электростанции, которые можно было бы установить в домохозяйствах. Есть российское предложение, чтобы помочь Гвинее решить ее энергетическую проблему. Мы ведем переговоры. Думаю, мы сможем добиться чего-то хорошего. Мы ищем решение, чтобы обеспечить электроэнергией все самые отдаленные населенные пункты. В том числе мы рассматриваем российские предложения. Если это осуществимо для нас, мы за это возьмемся.— Какие проекты "Росатома" интересуют вашу страну? Есть ли у вас какие-либо контакты с этой российской компанией по поводу возможности строительства атомных электростанций? Может быть, по ядерной медицине?— В программе "Симанду-2040" говорится о том, что мы хотели бы сделать в первую очередь: провести электрификацию, построить дороги, заняться финансами. Но пока не говорится о ядерной отрасли. Возможно, это будет более поздний этап, не в настоящее время.— Есть ли какие-то переговоры с российскими компаниями относительно возможности участия в процессе электрификации страны?— Нет, у нас нет контактов с конкретной компанией в этой отрасли. Есть реальность, что нам нужна электроэнергия, и есть реальность, что в этом направлении мы не так много работаем с Россией. И поэтому на большой смешанной комиссии, которая у нас будет, это будет на повестке дня, мы это обсудим. Без табу. Ничего не мешает нам обсуждать с нашими российскими друзьями вопросы развития Гвинеи и России. Я всегда хочу это подчеркнуть, потому что Гвинея не бедная страна. Мы богаты, но у нас пока нет технологий, которые позволят бы обратить наше богатство в благо для людей.

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https://ria.ru/20240926/putin-1974849827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гвинея, россия, конакри (город), сергей лавров, русал, русгидро, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", форум "россия — африка", интервью