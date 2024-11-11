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В бундестаге надеются на независимое расследование выборов в Грузии - РИА Новости, 11.11.2024
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11:58 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/gruziya-1983044070.html
В бундестаге надеются на независимое расследование выборов в Грузии
В бундестаге надеются на независимое расследование выборов в Грузии - РИА Новости, 11.11.2024
В бундестаге надеются на независимое расследование выборов в Грузии
Находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот заявил, что европейские депутаты надеются на независимое... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:58
2024-11-11T11:58
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот заявил, что европейские депутаты надеются на независимое международное расследование прошедших в Грузии парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Рот находится в составе делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. В состав делегации входят законодатели из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. В понедельник утром гости провели встречу с президентом Саломе Зурабишвили. Представители правящей партии отказались встречаться с членами делегации. "Я уже выразил свои серьезные сомнения в легитимности выборов, и ясно, что сомнения настолько серьезны, что мы требуем проведения зарубежного, независимого расследования. Это единственный шанс восстановить доверие",- заявил Рот на брифинге после встречи с президентом Саломе Зурабишвили. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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в мире, грузия, тбилиси, финляндия, михаэль рот, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Тбилиси, Финляндия, Михаэль Рот, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
В бундестаге надеются на независимое расследование выборов в Грузии

Депутаты бундестага надеются на независимое расследование выборов в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот заявил, что европейские депутаты надеются на независимое международное расследование прошедших в Грузии парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия "Грузинская мечта".
Рот находится в составе делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. В состав делегации входят законодатели из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. В понедельник утром гости провели встречу с президентом Саломе Зурабишвили. Представители правящей партии отказались встречаться с членами делегации.
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"Я уже выразил свои серьезные сомнения в легитимности выборов, и ясно, что сомнения настолько серьезны, что мы требуем проведения зарубежного, независимого расследования. Это единственный шанс восстановить доверие",- заявил Рот на брифинге после встречи с президентом Саломе Зурабишвили.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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В миреГрузияТбилисиФинляндияМихаэль РотСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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