В бундестаге надеются на независимое расследование выборов в Грузии
Депутаты бундестага надеются на независимое расследование выборов в Грузии
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Находящийся с визитом в Тбилиси председатель комитета по иностранным делам бундестага Михаэль Рот заявил, что европейские депутаты надеются на независимое международное расследование прошедших в Грузии парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия "Грузинская мечта".
Рот находится в составе делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. В состав делегации входят законодатели из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. В понедельник утром гости провели встречу с президентом Саломе Зурабишвили. Представители правящей партии отказались встречаться с членами делегации.
"Я уже выразил свои серьезные сомнения в легитимности выборов, и ясно, что сомнения настолько серьезны, что мы требуем проведения зарубежного, независимого расследования. Это единственный шанс восстановить доверие",- заявил Рот на брифинге после встречи с президентом Саломе Зурабишвили.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.