https://ria.ru/20241111/gruziya-1982701835.html

Остались месяцы. США набирают силу на границе с Россией

Остались месяцы. США набирают силу на границе с Россией - РИА Новости, 11.11.2024

Остались месяцы. США набирают силу на границе с Россией

Победа Дональда Трампа на выборах изменила политический расклад внутри и вокруг Грузии. Страны Запада, грозившие Тбилиси санкциями, взяли паузу или сменили гнев РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:00

2024-11-11T08:08

сша

тбилиси

вашингтон (штат)

ираклий кобахидзе

дональд трамп

саломе зурабишвили

евросоюз

российская академия наук

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Победа Дональда Трампа на выборах изменила политический расклад внутри и вокруг Грузии. Страны Запада, грозившие Тбилиси санкциями, взяли паузу или сменили гнев на милость. В свою очередь, грузинские власти и оппозиция наперегонки поздравляют избранного президента, надеясь заручиться его поддержкой. Помирится ли закавказская республика с лидерами США и ЕС — в материале РИА Новости.Показная лояльностьПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Трампа с победой еще до завершения подсчета голосов избирателей. "Сильные США — наш стратегический партнер и 33-летний друг — необходимы сейчас больше, чем когда-либо, чтобы поддержать евроатлантическую интеграцию Грузии, укрепить региональную безопасность и стабильность, а также защитить нашу свободу и независимость", — подчеркнула она.Лидер оппозиционной "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе присоединился к поздравлениям. При этом выразил надежду, что политика Трампа в отношении Тбилиси не будет отличаться от того, что делает администрация Джо Байдена. В частности, оппозиционер указал, что правительство "Грузинской мечты" исключило из проекта строительства порта Анаклия инвестиции одного из друзей избранного президента США и переориентировалось на сотрудничество с Китаем.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе решил не отставать от противников. "Поздравляю президента Трампа с решающей победой на выборах", — заявил он спустя примерно час после Зурабишвили. По словам Кобахидзе, правление республиканца поспособствует глобальному и региональному миру, а также позволит перезагрузить грузино-американские отношения.Председатель парламента Шалва Папуашвили отметил, что избрание Трампа должно "вернуть здравый смысл в мировую политику и положить конец доминированию представлений над реальностью". "Я считаю, что американо-грузинские отношения должны быть перезагружены на основе взаимного уважения, общих интересов и, самое главное, на основе реальных человеческих ценностей", — сказал Папуашвили.Своеобразную черту в гонке за расположением Трампа подвела посол США в Грузии Робин Данниган. Еще недавно она от лица Вашингтона грозила властям кавказской республики санкциями и сомневалась в итогах парламентских выборов. Однако, узнав, кто будет ее шефом с 20 января, отметила, что отношения между США и Грузией выдержат любые политические изменения."Я действительно верю, что независимо от того, что произойдет на выборах в Грузии или на выборах в США, отношения между народом Грузии и народом Соединенных Штатов, отношения между нашими компаниями, нашими университетами, предприятиями, аналитическими центрами, учреждениями, военными, правоохранительными органами, все эти отношения выдержат любые политические выборы, независимо от их исхода в любой стране", — сообщила дипломат.Старый другВпрочем, у "Грузинской мечты" еще остались проблемы с Евросоюзом. Депутаты из Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Ирландии, Франции, Германии, Литвы, Латвии и Польши подготовили совместное обращение к грузинскому правительству, в котором потребовали немедленно провести международное расследование возможных фальсификаций на прошедших в республике парламентских выборах. Если Тбилиси откажется, они угрожают добиться отмен безвизового режима, прекращения финансовой поддержки Грузии и введения санкций против руководства страны.Кроме того, будущий комиссар по расширению ЕС Марта Кос во время обсуждения своей кандидатуры в Комитете по международным отношениям Европарламента заявила, что грузины не должны терять надежду на евроинтеграцию. "Первым условием будет то, что власть Грузии покажет нам, что готова пойти по этому пути", — сказала она. В частности, дипломат указала, что ЕС ожидает отмены законов, направленных против иностранных агентов и сексуальных меньшинств."Если у кого-то есть претензии к закону "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", он должен сказать нам конкретно, какая статья и норма ему не нравится. Например, давайте поговорим о законе "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Здесь мы говорим об элементарных вопросах. Есть банальная тема, нам предстоит выяснить, в конце концов, мужчина — мужчина или нет, женщина — женщина или нет. Вот о чем мы на самом деле говорим, чтобы такие вопросы были четко прописаны", — объяснил Кобахидзе.Между тем в Будапеште прошел неформальный саммит глав Евросоюза. Примечательно, что гостей принимал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — главный друг "Грузинской мечты" в ЕС и один из самых последовательных сторонников Трампа. Еще недавно Брюссель позиционировал Орбана опасным маргиналом, но теперь он может стать важным переговорщиком с США.Кто старое помянетЭксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе отметил в беседе с РИА Новости, что избрание Трампа президентом серьезно повлияет на ситуацию внутри Грузии и вокруг нее. "Чтобы ни происходило между двумя странами, они все равно остаются стратегическими партнерами", — сказал он.Однако само по себе оно не станет поворотным моментом в истории республики, считает Апхаидзе. Потребуется не меньше года, прежде чем можно будет говорить о завершении кризиса в отношениях между коллективным Западом и Тбилиси."Прежде всего США продолжат требовать от Грузии следовать их курсом, но поддержка либеральной оппозиции сократится. Брюссель ориентируется на Вашингтон, поэтому в случае с ЕС будет та же картина. Не стоит надеяться, что они откажутся от своих геополитических амбиций", — пояснил Апхаидзе.В свою очередь, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов вообще не ждет кардинальных перемен."До выборов, несмотря на агрессивную риторику, Госдеп США не угрожал разорвать отношения с Тбилиси. Определенные трения были, но от диалога никто не отказывался. Ожидания, о которых сейчас говорят в "Грузинской мечте", можно списать на дежурные заявления. Конечно, если бы следующим президентом США стала Камала Харрис, недопонимания между Тбилиси и Вашингтоном было бы больше. Может быть, при Трампе двусторонние отношения перестанут деградировать, но это не значит, что они обязательно выйдут на новый уровень", — считает Муханов.Эксперты полагают, что Южный Кавказ останется в сфере интересов Вашингтона. Скорее всего, для Трампа этот регион имеет меньшее значение, чем Ближний Восток или Китай, но уходить из него он точно не собирается. В связи с этим пока сложно сказать, как Вашингтон будет выстраивать отношения с Тбилиси, который продолжит торговать с Россией и привлекать китайские инвестиции. Неизвестно, сможет ли идеологическая близость "Грузинской мечты" задобрить следующего президента США.

https://ria.ru/20241024/gruziya-1979613864.html

сша

тбилиси

вашингтон (штат)

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сша, тбилиси, вашингтон (штат), ираклий кобахидзе, дональд трамп, саломе зурабишвили, евросоюз, российская академия наук, государственный департамент сша, выборы президента сша — 2024