https://ria.ru/20241111/gosduma-1983072259.html

В Госдуме обвинили Европу в попытке втянуть Байдена в аферу против России

В Госдуме обвинили Европу в попытке втянуть Байдена в аферу против России - РИА Новости, 11.11.2024

В Госдуме обвинили Европу в попытке втянуть Байдена в аферу против России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что лидеры Франции и Британии пытаются втянуть президента США Джо... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:43

2024-11-11T13:43

2024-11-11T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что лидеры Франции и Британии пытаются втянуть президента США Джо Байдена "в аферу", добиваясь от него разрешения для ВСУ нанести по территории России удары дальнобойным оружием. Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в Лондоне сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник "предпримут последнюю попытку" помешать усилиям выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа снизить поддержку Киева. Они намерены обсудить, можно ли убедить американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow до того, как он покинет Белый дом. "Президента Байдена хотят напоследок обобрать до нитки в политическом смысле. И кто? Ближайшие союзники. Про таких у нас говорят, что с этими друзьями и врагов не надо. Для политической аферы Байден лучший вариант", - сказал Белик РИА Новости. Депутат считает, что если удары вглубь России принесут результат, то слава достанется британскому премьеру, а если РФ ответит так, "что мало не покажется", то виноват будет Байден. По его словам, суть западной политики заключается в том, чтобы урвать по максимуму и желательно за чужой счёт. "Ну, а Байден может оказаться пешкой в чужой игре", - подчеркнул депутат. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Дональд Трамп. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.

https://ria.ru/20241111/starmer-1982992832.html

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https://ria.ru/20241110/zaharova-1982894831.html

россия

киев

сша

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в мире, россия, киев, сша, джо байден, дональд трамп, дмитрий белик, нато