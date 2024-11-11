СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни
WSJ: города на Украине могут стать непригодными для жизни из-за блэкаутов
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, пишет газета Wall Street Journal.
Как отмечает издание, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что вызвало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения.
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"Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - пишет издание.
Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство жителей с Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.