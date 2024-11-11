https://ria.ru/20241111/goroda-1983004833.html

СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни

СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни - РИА Новости, 11.11.2024

СМИ: украинские города могут стать непригодными для жизни

Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:51

2024-11-11T08:51

2024-11-11T08:51

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы из-за нехватки электроэнергии, пишет газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что вызвало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения. "Зима еще больше нагрузит энергетическую систему... В худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы", - пишет издание. Wall Street Journal отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство жителей с Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы рф