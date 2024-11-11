https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983199534.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 11.11.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:05

2024-11-11T23:05

2024-11-11T23:06

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горловка

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомстве. По данным представительства, вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в центре Горловки повреждения получил трансформатор. Кроме того, ВСУ в 14.50 выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html

https://ria.ru/20241111/dnr-1983177205.html

горловка

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, россия