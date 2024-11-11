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В Гвинее компаниям России пообещали отсутствие проблем при работе в стране - РИА Новости, 11.11.2024
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05:09 11.11.2024 (обновлено: 05:51 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/glava-1982992054.html
В Гвинее компаниям России пообещали отсутствие проблем при работе в стране
В Гвинее компаниям России пообещали отсутствие проблем при работе в стране - РИА Новости, 11.11.2024
В Гвинее компаниям России пообещали отсутствие проблем при работе в стране
Гвинея не примет того, чтобы у работающих в стране российских компаний были какие-либо проблемы, ведь Конакри помнит, что сделал для него Советский Союз в свое... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T05:09
2024-11-11T05:51
в мире
гвинея
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Гвинея не примет того, чтобы у работающих в стране российских компаний были какие-либо проблемы, ведь Конакри помнит, что сделал для него Советский Союз в свое время, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Мы не примем того, чтобы у российских компаний были проблемы в Гвинее. Нет, совсем нет. Гвинея — не неблагодарная страна. Мы помним, что сделала для Гвинеи Россия, тогда еще Советский Союз. Поэтому мы не неблагодарны. Но при этом мы работаем со всеми: австралийцами, канадцами, американцами, русскими, китайцами. Мы открытая страна, которая уважает всех", — рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". Он указал, что раньше Гвинея "закупала проекты", а теперь — период, когда страна из продает."Если упрощать, то могу сказать, что раньше мы только закупали проекты. Теперь мы их продаем. Наши партнеры приезжали из всех стран, чтобы сказать: "Я могу сделать это для вас, я могу сделать другое для вас". И нам приходилось говорить: "Хорошо, мы можем это принять", — отметил министр. По его словам, все изменилось с приходом к власти нового президента. "Когда к нам приходят партнеры, мы им говорим: "Вот что у нас есть. Как вы можете работать с нами?". Это во-первых. Во-вторых, мы не бедная страна. Мы не хотим попрошайничать. У нас есть богатства. Остальной мир нуждается в них", - подчеркнул Куяте. Министр заявил, что страна ведет дела со своими партнерами только на условиях взаимного уважения. "Вот мы и ведем с ними бизнес. С полным уважением к нашему выбору. И с полным уважением к выбору наших партнеров. И в этом контексте Россия и Гвинея очень хорошо понимают друг друга", - заключил Куяте. Конференция "Россия-Африка" проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20241010/afrika-1977322549.html
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в мире, гвинея, россия, конакри (город), форум "россия — африка", бизнес
В мире, Гвинея, Россия, Конакри (город), Форум "Россия — Африка", Бизнес
В Гвинее компаниям России пообещали отсутствие проблем при работе в стране

Глава МИД Куяте: Гвинея не примет, чтобы у российских компаний были проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куйяте во время встречи. Архивное фото
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СИРИУС, 11 ноя - РИА Новости. Гвинея не примет того, чтобы у работающих в стране российских компаний были какие-либо проблемы, ведь Конакри помнит, что сделал для него Советский Союз в свое время, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте.
"Мы не примем того, чтобы у российских компаний были проблемы в Гвинее. Нет, совсем нет. Гвинея — не неблагодарная страна. Мы помним, что сделала для Гвинеи Россия, тогда еще Советский Союз. Поэтому мы не неблагодарны. Но при этом мы работаем со всеми: австралийцами, канадцами, американцами, русскими, китайцами. Мы открытая страна, которая уважает всех", — рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
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Он указал, что раньше Гвинея "закупала проекты", а теперь — период, когда страна из продает.
"Если упрощать, то могу сказать, что раньше мы только закупали проекты. Теперь мы их продаем. Наши партнеры приезжали из всех стран, чтобы сказать: "Я могу сделать это для вас, я могу сделать другое для вас". И нам приходилось говорить: "Хорошо, мы можем это принять", — отметил министр.
По его словам, все изменилось с приходом к власти нового президента. "Когда к нам приходят партнеры, мы им говорим: "Вот что у нас есть. Как вы можете работать с нами?". Это во-первых. Во-вторых, мы не бедная страна. Мы не хотим попрошайничать. У нас есть богатства. Остальной мир нуждается в них", - подчеркнул Куяте.
Министр заявил, что страна ведет дела со своими партнерами только на условиях взаимного уважения.
"Вот мы и ведем с ними бизнес. С полным уважением к нашему выбору. И с полным уважением к выбору наших партнеров. И в этом контексте Россия и Гвинея очень хорошо понимают друг друга", - заключил Куяте.
Конференция "Россия-Африка" проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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