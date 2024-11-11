https://ria.ru/20241111/gladkov-1983091286.html

При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля

При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля - РИА Новости, 11.11.2024

При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля

Шесть домов и три легковых автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и села Архангельское, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:41

2024-11-11T14:41

2024-11-11T14:41

специальная военная операция на украине

шебекино

архангельское

украина

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Шесть домов и три легковых автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и села Архангельское, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате обстрела повреждено остекление 3 частных домовладений и надворной постройки. Осколками посечены три легковых автомобиля. В селе Архангельское выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домах. В одном из домов перебита газовая труба — утечка газа устранена", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что также повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20241111/pvo-1983071213.html

шебекино

архангельское

украина

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шебекино, архангельское, украина, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность