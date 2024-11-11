https://ria.ru/20241111/gladkov-1983091286.html
При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля
При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля - РИА Новости, 11.11.2024
При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля
Шесть домов и три легковых автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и села Архангельское, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:41
2024-11-11T14:41
2024-11-11T14:41
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Шесть домов и три легковых автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино и села Архангельское, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате обстрела повреждено остекление 3 частных домовладений и надворной постройки. Осколками посечены три легковых автомобиля. В селе Архангельское выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домах. В одном из домов перебита газовая труба — утечка газа устранена", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что также повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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шебекино, архангельское, украина, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Архангельское, Украина, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
При обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три автомобиля
Гладков: при обстреле Белгородской области повредили шесть домов и три авто