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"Получал, что хотел". Актер Дэмиен Льюис сравнил Трампа с Генрихом VIII - РИА Новости, 11.11.2024
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06:58 11.11.2024 (обновлено: 07:17 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/genrikh8-1982996331.html
"Получал, что хотел". Актер Дэмиен Льюис сравнил Трампа с Генрихом VIII
"Получал, что хотел". Актер Дэмиен Льюис сравнил Трампа с Генрихом VIII - РИА Новости, 11.11.2024
"Получал, что хотел". Актер Дэмиен Льюис сравнил Трампа с Генрихом VIII
Британский актер и продюсер Дэмиен Льюис, сыгравший в историческом мини-сериале "Волчий зал" Генриха VIII, предположил, что Дональд Трамп похож на этого короля... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T06:58
2024-11-11T07:17
англия
дональд трамп
сша
университет джорджа вашингтона
актеры
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Британский актер и продюсер Дэмиен Льюис, сыгравший в историческом мини-сериале "Волчий зал" Генриха VIII, предположил, что Дональд Трамп похож на этого короля Англии, особенно в стиле реформирования социальных институтов. Он напомнил, что король Тюдоров становился "всё более параноидальным, обеспокоенным, разочарованным в людях, которые его окружали", пишет Daily Star. "Он по сути мог делать то, что хотел. Я не знаю, напоминает ли это вам кого-нибудь из ныне присутствующих на политическом сцене деятелей, но мы видели, что произошло с Верховным судом в Америке”, — добавил актер, не уточняя, что имеет в виду.Реформа парламента, проведенная королем Генрихом VIII в 1529 году, которая дала ему законодательную власть, по сути означала, что "каждая его прихоть, каждый импульс, каким бы он ни был” были "узаконены властью парламента", сказал Льюис.Трамп пообещал ранее полностью перестроить правительство США и получить кресло президента. Он готов продолжать дело преобразования федеральной судебной системы. За первый президентский срок Трампа было назначено 234 судьи, включая трех судей Верховного суда, которые сыграли важную роль в отмене права на аборты."Трамп перестроил федеральную судебную систему во время своего первого президентского срока. Теперь у него есть возможность воплотить это видение в жизнь для целого поколения", — сказал профессор юридической школы Университета Джорджа Вашингтона Джон Коллинз, комментируя реформы Трампа.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/tramp-1982996021.html
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англия, дональд трамп, сша, университет джорджа вашингтона, актеры, выборы президента сша — 2024
Англия, Дональд Трамп, США, Университет Джорджа Вашингтона, актеры, Выборы президента США — 2024
"Получал, что хотел". Актер Дэмиен Льюис сравнил Трампа с Генрихом VIII

Дэмиен Льюис: действия Трампа схожи с поведением короля Генриха VIII

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Британский актер и продюсер Дэмиен Льюис, сыгравший в историческом мини-сериале "Волчий зал" Генриха VIII, предположил, что Дональд Трамп похож на этого короля Англии, особенно в стиле реформирования социальных институтов. Он напомнил, что король Тюдоров становился "всё более параноидальным, обеспокоенным, разочарованным в людях, которые его окружали", пишет Daily Star.
"Он по сути мог делать то, что хотел. Я не знаю, напоминает ли это вам кого-нибудь из ныне присутствующих на политическом сцене деятелей, но мы видели, что произошло с Верховным судом в Америке”, — добавил актер, не уточняя, что имеет в виду.
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Реформа парламента, проведенная королем Генрихом VIII в 1529 году, которая дала ему законодательную власть, по сути означала, что "каждая его прихоть, каждый импульс, каким бы он ни был” были "узаконены властью парламента", сказал Льюис.
Трамп пообещал ранее полностью перестроить правительство США и получить кресло президента. Он готов продолжать дело преобразования федеральной судебной системы. За первый президентский срок Трампа было назначено 234 судьи, включая трех судей Верховного суда, которые сыграли важную роль в отмене права на аборты.
"Трамп перестроил федеральную судебную систему во время своего первого президентского срока. Теперь у него есть возможность воплотить это видение в жизнь для целого поколения", — сказал профессор юридической школы Университета Джорджа Вашингтона Джон Коллинз, комментируя реформы Трампа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей. Инаугурация нового главы США пройдет 20 января.
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