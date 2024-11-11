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В Госдуме прокомментировали попытку Запада санкционировать удары по России

В Госдуме прокомментировали попытку Запада санкционировать удары по России - РИА Новости, 11.11.2024

В Госдуме прокомментировали попытку Запада санкционировать удары по России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал агонией попытку Франции и Британии убедить президента США Джо Байдена разрешить... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:58

2024-11-11T13:58

2024-11-11T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал агонией попытку Франции и Британии убедить президента США Джо Байдена разрешить ВСУ нанести по территории России удары дальнобойным оружием. Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в Лондоне сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник "предпримут последнюю попытку" помешать усилиям выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа снизить поддержку Киева. Они намерены обсудить, можно ли убедить американского президента Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow до того, как он покинет Белый дом. "Погрязшие в крови британский и французский вассалы пытаются надавить на своего американского сюзерена, при этом забывают, что Байден, как настоящий ковбой, уже пребывает в статусе "неуловимого Джо". Нельзя исключать, что в этой агонии режим Байдена может принять любое решение по использованию ВСУ дальнобойного оружия против России", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, именно агрессивная политика Байдена привела демократов к трагическим поражениям на президентских и парламентских выборах в США. "Судьба киевского режима зависит не от офисов на Даунинг стрит, Елисейского дворца и Белого дома, а решается русской армией на полях сражений СВО", - отметил Ивлев. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл Дональд Трамп. Шестого января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день.

https://ria.ru/20241109/evropa-1982735814.html

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