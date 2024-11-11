https://ria.ru/20241111/gaiti-1983194918.html

В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании

В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании - РИА Новости, 11.11.2024

В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании

Самолет американской авиакомпания Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек, сообщает РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:49

2024-11-11T21:49

2024-11-11T21:49

в мире

гаити

жовенель моиз

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979628460_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7b4eaa92335d5849d85395990e2e3fa7.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет американской авиакомпания Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники. "Рейс авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе, Гаити... По меньшей мере одного человека задела пуля", - говорится в публикации. По данным издания, самолет был перенаправлен в Доминиканскую Республику, где благополучно приземлился. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20241023/gaiti-1979591923.html

гаити

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гаити, жовенель моиз, сша