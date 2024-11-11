https://ria.ru/20241111/gaiti-1983194918.html
В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании
В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании - РИА Новости, 11.11.2024
В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании
Самолет американской авиакомпания Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек, сообщает РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T21:49
2024-11-11T21:49
2024-11-11T21:49
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Самолет американской авиакомпания Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в Гаити, пострадал один человек, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники. "Рейс авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян в понедельник при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе, Гаити... По меньшей мере одного человека задела пуля", - говорится в публикации. По данным издания, самолет был перенаправлен в Доминиканскую Республику, где благополучно приземлился. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20241023/gaiti-1979591923.html
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в мире, гаити, жовенель моиз, сша
В мире, Гаити, Жовенель Моиз, США
В Гаити обстреляли самолет американской авиакомпании
Miami Herald: американский самолет обстреляли при попытке приземлиться в Гаити