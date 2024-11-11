https://ria.ru/20241111/gaiti-1982985727.html

Переходный совет Гаити снял с должности премьера Кониля

Переходный совет Гаити снял с должности премьера Кониля - РИА Новости, 11.11.2024

Переходный совет Гаити снял с должности премьера Кониля

Переходный президентский совет Гаити снял с должности премьера страны Гарри Кониля, назначив на его место предпринимателя Аликса Дидье Фис-Эме, сообщило издание РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:40

2024-11-11T02:40

2024-11-11T02:40

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МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Переходный президентский совет Гаити снял с должности премьера страны Гарри Кониля, назначив на его место предпринимателя Аликса Дидье Фис-Эме, сообщило издание Radar News. "(Члены переходного совета), собравшиеся в эту пятницу, 8 ноября 2024 года, в Национальном дворце, консенсусом выбрали гражданина Аликса Дидье Фис-Эме премьер-министром. Данная резолюция будет опубликована и введена в действие в юридических целях", — говорится в проекте специального выпуска официального вестника Le Moniteur, который опубликовало Radar News на своем сайте. По информации СМИ, причиной отставки премьера Кониля стало нарушение полномочий при назначении министра иностранных дел без согласования с президентским советом. Согласно тексту распространяемого в социальных сетях письма Кониля генеральному директору издательства Presses Nationales, которое публикует официальный вестник с указами, премьер считает незаконным документ о его увольнении и просит не публиковать его официально в понедельник. В конце мая переходный президентский совет Гаити выбрал на должность премьера переходного периода регионального директора фонда ЮНИСЕФ Гарри Кониля, который в 2011-2012 годах уже занимал премьерский пост. Он возглавил сформированное в июне правительство, которое помимо решения проблемы бандитизма должно будет организовать выборы нового президента. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы. С конца июня в Гаити разворачивается санкционированная ООН многонациональная миссия из 2500 человек, основу которой составляют кенийские офицеры полиции. На нее возложена задача обеспечения безопасности социальных и государственных объектов. Помимо Кении свои подразделения на Гаити должны прислать Бенин, Чад, Багамские острова, Ямайка, Барбадос, Суринам и Бангладеш.

https://ria.ru/20241023/briks-1979591247.html

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в мире, гаити, жовенель моиз, оон, юнисеф