https://ria.ru/20241111/fsb-1983003314.html

В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета

В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета - РИА Новости, 11.11.2024

В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета

Военная разведка Украины обещала переправить семью российского летчика на Украину через Молдавию перед угоном вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1,... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:35

2024-11-11T08:35

2024-11-11T08:35

специальная военная операция на украине

украина

фсб

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

молдавия

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безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины обещала переправить семью российского летчика на Украину через Молдавию перед угоном вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. "Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ. "Вначале предполагалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию. Но в последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы. В Молдове ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров", - сказал оперативник ФСБ на видео. По его словам, был выбран другой маршрут для вывоза семьи летчика. "Транзитом через Турцию в Кишинев и уже оттуда на территорию Украины", - отметил оперативник. ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.

https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html

https://ria.ru/20240715/ugon-1959678817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, фсб, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, молдавия, россия, безопасность