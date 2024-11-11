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В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/fsb-1983003314.html
В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета
В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета - РИА Новости, 11.11.2024
В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета
Военная разведка Украины обещала переправить семью российского летчика на Украину через Молдавию перед угоном вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1,... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:35
2024-11-11T08:35
специальная военная операция на украине
украина
фсб
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
молдавия
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины обещала переправить семью российского летчика на Украину через Молдавию перед угоном вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. "Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ. "Вначале предполагалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию. Но в последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы. В Молдове ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров", - сказал оперативник ФСБ на видео. По его словам, был выбран другой маршрут для вывоза семьи летчика. "Транзитом через Турцию в Кишинев и уже оттуда на территорию Украины", - отметил оперативник. ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.
https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html
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украина, фсб, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, молдавия, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, ФСБ, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Молдавия, Россия, Безопасность
В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета

ФСБ: Киев обещал переправить семью летчика на Украину перед угоном вертолета

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 ВКС РФ в районе СВО
Вертолет Ми-8 ВКС РФ в районе СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Вертолет Ми-8 ВКС РФ в районе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины обещала переправить семью российского летчика на Украину через Молдавию перед угоном вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
"Перед перелетом моя семья, жена с детьми, должна была переехать за границу. Далее спецслужбы Украины должны были переправить их в Кишинев, оттуда забирали бы машинами", - сказал летчик на видео, обнародованном ФСБ.
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"Вначале предполагалось вывезти семью военнослужащего на Украину через Польшу либо Латвию. Но в последующем в качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы. В Молдове ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров", - сказал оперативник ФСБ на видео.
По его словам, был выбран другой маршрут для вывоза семьи летчика.
"Транзитом через Турцию в Кишинев и уже оттуда на территорию Украины", - отметил оперативник.
ФСБ сообщила, что пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФСБВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМолдавияРоссияБезопасность
 
 
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