https://ria.ru/20241111/fsb-1983003154.html
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.11.2024
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ
Военная разведка Украины продолжает попытки угона российской авиационной техники, заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео, обнародованном спецслужбой. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:28
2024-11-11T08:28
2024-11-11T08:28
киев
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины продолжает попытки угона российской авиационной техники, заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео, обнародованном спецслужбой. "Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники", - сказал оперативный сотрудник российской спецслужбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Киев, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ
ФСБ: украинская разведка продолжает попытки угона российской авиационной техники