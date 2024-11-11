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Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.11.2024
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08:28 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/fsb-1983003154.html
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.11.2024
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ
Военная разведка Украины продолжает попытки угона российской авиационной техники, заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео, обнародованном спецслужбой. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:28
2024-11-11T08:28
киев
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины продолжает попытки угона российской авиационной техники, заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео, обнародованном спецслужбой. "Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники", - сказал оперативный сотрудник российской спецслужбы.
https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html
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киев, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Киев, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Киев продолжает попытки угона российской авиатехники, заявили в ФСБ

ФСБ: украинская разведка продолжает попытки угона российской авиационной техники

© ФСБВертолет Ми-8МТПР-1 ВКС России, который пыталась угнать украинская разведка. Кадр видео
Вертолет Ми-8МТПР-1 ВКС России, который пыталась угнать украинская разведка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© ФСБ
Вертолет Ми-8МТПР-1 ВКС России, который пыталась угнать украинская разведка. Кадр видео
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военная разведка Украины продолжает попытки угона российской авиационной техники, заявил оперативный сотрудник ФСБ России на видео, обнародованном спецслужбой.
"Мы продолжаем фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники", - сказал оперативный сотрудник российской спецслужбы.
Срыв операции Киева по угону российского вертолета - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета
08:15
 
КиевУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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