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После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/fsb-1983000924.html
После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар
После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 11.11.2024
После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар
ФСБ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета ВКС РФ. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T09:04
2024-11-11T09:04
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
министерство обороны украины
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета ВКС РФ. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. В частности, сообщалось, что в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение. На опубликованных кадрах виден залп российской системы РСЗО.
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Срыв операции Киева по угону российского вертолета
ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, министерство обороны украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Министерство обороны Украины, Безопасность
После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар

ФСБ показала удар по позициям ВСУ, полученным при срыве попытки угона вертолета

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета ВКС РФ.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. В частности, сообщалось, что в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение.
На опубликованных кадрах виден залп российской системы РСЗО.
Вертолет Ми-8 ВКС РФ в районе СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В ФСБ рассказали, что Киев обещал летчику за угон вертолета
08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны УкраиныБезопасность
 
 
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