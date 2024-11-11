https://ria.ru/20241111/fsb-1983000924.html

После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар

После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 11.11.2024

После срыва операции по угону вертолета по позициям ВСУ нанесли удар

ФСБ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета ВКС РФ. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T09:04

2024-11-11T09:04

2024-11-11T09:04

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

министерство обороны украины

безопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ФСБ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета ВКС РФ. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. В частности, сообщалось, что в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение. На опубликованных кадрах виден залп российской системы РСЗО.

https://ria.ru/20241111/fsb-1983003314.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Срыв операции Киева по угону российского вертолета ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции. 2024-11-11T09:04 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, министерство обороны украины, безопасность