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ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом
ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом - РИА Новости, 11.11.2024
ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом
Украинские спецслужбы при поддержке заграничных кураторов, прежде всего из Великобритании, готовы убивать российских граждан, в том числе военнослужащих, заявил РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T08:08
2024-11-11T08:08
2024-11-11T08:27
россия
киев
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
воздушно-космические силы россии
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безопасность
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы при поддержке заграничных кураторов, прежде всего из Великобритании, готовы убивать российских граждан, в том числе военнослужащих, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. По замыслу Киева, лётчик вертолёта радиоэлектронной борьбы ВКС РФ должен был отравить членов своего экипажа."Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего, со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств, украинские спецслужбы готовы идти даже на убийства российских граждан, в том числе путём их отравления", - сказал сотрудник на видеоролике, опубликованном спецслужбой.
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россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии, великобритания, безопасность
Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Воздушно-космические силы России, Великобритания, Безопасность
ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом
ФСБ: спецслужбы Киева при поддержке Запада готовы убивать российских военных