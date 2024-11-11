https://ria.ru/20241111/fsb-1982999957.html

ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом

ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом - РИА Новости, 11.11.2024

ФСБ прокомментировала попытки угнать российскую военную авиацию Киевом

Украинские спецслужбы при поддержке заграничных кураторов, прежде всего из Великобритании, готовы убивать российских граждан, в том числе военнослужащих, заявил РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T08:08

2024-11-11T08:08

2024-11-11T08:27

россия

киев

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

воздушно-космические силы россии

великобритания

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы при поддержке заграничных кураторов, прежде всего из Великобритании, готовы убивать российских граждан, в том числе военнослужащих, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении операции ГУР минобороны Украины по угону вертолета Ми-8МТПР-1. По замыслу Киева, лётчик вертолёта радиоэлектронной борьбы ВКС РФ должен был отравить членов своего экипажа."Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего, со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств, украинские спецслужбы готовы идти даже на убийства российских граждан, в том числе путём их отравления", - сказал сотрудник на видеоролике, опубликованном спецслужбой.

https://ria.ru/20241111/spetsoperatsiya-1982999431.html

россия

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воздушно-космические силы россии, великобритания, безопасность