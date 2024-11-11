Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 11.11.2024 (обновлено: 08:03 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/fsb-1982998775.html
В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России
В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России - РИА Новости, 11.11.2024
В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России
Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, позволили российским военным... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T07:49
2024-11-11T08:03
специальная военная операция на украине
россия
киев
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
ОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ, сообщила ФСБ. По информации ведомства, российская контрразведка пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. "В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — говорится в сообщении. Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки. В июле нынешнего года ФСБ сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Тогда в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное". Летом 2022 года ФСБ сообщила, что сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО. В ходе оперативной игры тогда были получены данные, благодаря которым российские военные уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html
https://ria.ru/20240708/fsb-1958187620.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Ту-22М3
В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России

ФСБ: данные, полученные контрразведчиками, позволили ударить по позициям ПВО ВСУ

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ, сообщила ФСБ.
По информации ведомства, российская контрразведка пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ.
Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3
8 июля, 07:46
"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — говорится в сообщении.
Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки.
В июле нынешнего года ФСБ сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Тогда в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное".
Летом 2022 года ФСБ сообщила, что сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО. В ходе оперативной игры тогда были получены данные, благодаря которым российские военные уничтожили ряд украинских военных объектов.
ФСБ РФ пресекла попытку угона самолета украинскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В ФСБ прокомментировали выбор украинцами Молдавии для угона Ту-22М3
8 июля, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Воздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала