https://ria.ru/20241111/fsb-1982998775.html

В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России

В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России - РИА Новости, 11.11.2024

В ФСБ рассказали детали о попытке угона Украиной вертолета ВКС России

Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, позволили российским военным... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:49

2024-11-11T07:49

2024-11-11T08:03

специальная военная операция на украине

россия

киев

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

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ОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные, полученные российскими контрразведчиками, сорвавшими операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, позволили российским военным эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ, сообщила ФСБ. По информации ведомства, российская контрразведка пресекла операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона этого вертолета на территорию, контролируемую ВСУ. "В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — говорится в сообщении. Оперативной игрой называется комплекс контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки. В июле нынешнего года ФСБ сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Тогда в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли ВС РФ нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное". Летом 2022 года ФСБ сообщила, что сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО. В ходе оперативной игры тогда были получены данные, благодаря которым российские военные уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

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россия, киев, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3