https://ria.ru/20241111/fsb-1982998475.html

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета - РИА Новости, 11.11.2024

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета

ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T07:47

2024-11-11T07:47

2024-11-11T09:03

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

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воздушно-космические силы россии

министерство обороны украины

ту-22м3

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. ФСБ сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. "Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию", — отметили в спецслужбе.При этом российские военные, проведя оперативную игру, смогли нанести удар по ВСУ."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — уточнили в ведомстве.Как рассказал сам российский летчик на видео, опубликованном ФСБ, представитель украинских спецслужб пытался завербовать его через Telegram."В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", — добавил пилот. По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему скинул представитель украинской военной разведки.При этом представители Киева пообещали летчику перед угоном переправить его семью на Украину через Турцию и Молдавию. При этом молдавские спецслужбы должны были выступить партнерами для своих украинских коллег.ФСБ также показала кадры удара по позициям ВСУ на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета. На опубликованном ролике виден залп российской системы РСЗО. Как рассказал на видео оперативный сотрудник ФСБ, ведомство продолжает фиксировать попытки украинской разведки угнать российскую авиационную технику. "Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего, со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств, украинские спецслужбы готовы идти даже на убийства российских граждан, в том числе путем их отравления", — сказал он.При этом сотрудник ФСБ отметил, что западные спецслужбы, учитывая складывающуюся на Украине ситуацию, все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь.Это уже не первая успешная операция ФСБ по срыву таких планов киевского режима.Так, в июле нынешнего года ведомство пресекло попытку украинских спецслужб угнать за границу бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. А летом 2022-го ФСБ сообщила, что сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую военная разведка противника планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО. При оперативной игре тогда были получены данные, благодаря которым российские военные уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

https://ria.ru/20241111/gornyak-1981913322.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1982871761.html

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Срыв операции Киева по угону российского вертолета ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы. Из него следует, что украинская военная разведка пыталась вербовать российского летчика через Telegram, по предлагавшемуся плану, он должен был отравить членов своего экипажа. Также ФСБ РФ показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве киевской операции. 2024-11-11T07:47 true PT3M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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